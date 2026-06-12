पीएम मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा का विशेष संपर्क अभियान, हर्ष मल्होत्रा ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों पर चर्चा की।

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हर्ष मल्होत्रा ने मीडिया को बताया कि भाजपा द्वारा देशभर में "विशिष्ट संपर्क अभियान" चलाया जा रहा है, जिसके तहत समाज के प्रतिष्ठित और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले व्यक्तियों से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के कुलपति, वरिष्ठ प्रोफेसर, चिकित्सक, शिक्षाविद और समाज के अन्य विशिष्ट लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों पर चर्चा की।

मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को देश के लिए परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की दिशा और दशा दोनों में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लगातार मिल रहे जनसमर्थन और जनता के विश्वास ने उन्हें देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया है।

उन्‍होंने कहा कि वर्ष 2014 में देश के हजारों गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। उस समय लगभग 18 हजार गांव ऐसे थे जहां बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें पूरा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में करीब 200 जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं और उन्हें जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम किया।

मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक बताते हुए कहा कि देश में करोड़ों लोग बैंकिंग व्यवस्था से बाहर थे। बैंक खाते खोलने की जटिल प्रक्रियाओं, न्यूनतम राशि जमा करने की शर्तों और अन्य औपचारिकताओं के कारण गरीब और वंचित वर्ग बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे।

उन्होंने कहा कि जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों के शून्य बैलेंस पर बैंक खाते खोले गए, जिससे उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा गया। उन्होंने दावा किया कि इन खातों के माध्यम से बड़ी मात्रा में बचत बैंकिंग व्यवस्था में आई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंची है। उनके अनुसार, सरकार की विभिन्न आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे लेकिन प्रभावी सुधारों और जनहितकारी नीतियों ने देश की विकास यात्रा को नई गति प्रदान की है।

उन्होंने नई शिक्षा नीति (एनईपी) का उल्लेख करते हुए कहा कि इस नीति के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास को एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। नई शिक्षा व्यवस्था छात्रों को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें रोजगारोन्मुखी कौशल भी प्रदान करती है। देश में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए लगातार नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की जा रही है और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देशभर में लोगों से संवाद कर रहे हैं तथा सरकार की उपलब्धियों को साझा कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एएसएच/डीएससी