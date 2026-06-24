पीएम मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज-II की आधारशिला रखेंगे: सीएम भजनलाल शर्मा

जयपुर, 24 जून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार राजस्थान भर में बुनियादी सुविधाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने और नागरिक बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए जयपुर की परिवहन और स्वच्छता प्रणालियों को आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज-II की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के प्रहलादपुरा-पिंजरापोल गौशाला कॉरिडोर के लिए वर्क ऑर्डर पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश शामिल है।

उन्होंने कहा कि मेट्रो का विस्तार ट्रैफिक जाम कम करने, यात्रा का समय घटाने और जयपुर के शहरी विकास को नई गति देने में अहम भूमिका निभाएगा।

सांगानेर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य उद्घाटन, शिलान्यास और लीज वितरण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने लगभग 631 करोड़ रुपए के 1,538 विकास कार्यों को जनता को समर्पित किया और उनकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स सड़कों, पानी की सप्लाई और बिजली सेवाओं जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और अपग्रेड करेंगे, साथ ही नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाएंगे।

शर्मा ने कहा, "राज्य सरकार राजस्थान के सभी आठ करोड़ लोगों की भलाई और विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे।"

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में, पीएम मोदी ने स्मार्ट सिटीज मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पीएम स्वनिधि, अमृत और स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलों के जरिए भारतीय शहरों को विकास का इंजन बना दिया है, जिससे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक सेवाओं में काफी सुधार हुआ है।

जयपुर में शुरू किए गए प्रमुख प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि जयपुर-भीलवाड़ा रोड पर मुहाना मोड़ पर एक फ्लाईओवर, बंबाला में 88 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पृथ्वीराज नगर में एक सैटेलाइट अस्पताल, भांकरोटा में एक ट्रॉमा सेंटर और सांगानेर में 115 मंदिरों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्यों की आधारशिला रखी गई।

उन्होंने आगे कहा कि कई अहम प्रोजेक्ट्स, जिनमें यूनिटी मॉल, रिद्धि-सिद्धि फ्लाईओवर, सांगानेर एलिवेटेड रोड और द्रव्यवती नदी विकास प्रोजेक्ट शामिल हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार 'विकास भी, विरासत भी' के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है, जिससे राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाते हुए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित किया जा सके।" जयपुर को साफ-सुथरा और बेहतर बनाने के सरकार के संकल्प को दोहराते हुए, शर्मा ने राजस्थान में पहली बार पांच अत्याधुनिक मैकेनिकल कचरा उठाने वाली मशीनें तैनात करने की घोषणा की।

ये मशीनें फ़ुटपाथ, तंग गलियों और ट्रांसफॉर्मर के नीचे जैसी मुश्किल जगहों से कचरा उठाने में मदद करेंगी, जिससे शहरी सफाई व्यवस्था में काफी सुधार होगा।

लाभार्थियों को मालिकाना हक़ के कार्ड बांटते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'स्वामित्व योजना' ग्रामीणों को रिहायशी संपत्तियों की ड्रोन-आधारित मैपिंग के जरिए कानूनी मालिकाना हक़ देकर बदलाव ला रही है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान के 8,000 से ज्यादा गांवों में ड्रोन सर्वे के बाद लगभग 14 लाख मालिकाना हक के कार्ड बांटे गए हैं।

इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने सीवर की सफ़ाई के लिए 'सुपर सकर' मशीन और 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2026' के लिए जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने 'स्वच्छ सेवा मैराथन' के विजेताओं को पुरस्कार के चेक भी बांटे।

इस कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, शहरी विकास और स्थानीय स्वशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, सांसद मंजू शर्मा, जन प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी