पीएम मोदी 2 अगस्त से शुरू करेंगे ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’

नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2026 को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ देशव्यापी ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ की शुरुआत करेंगे। यह अभियान ‘नशा मुक्त भारत’ और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना और उन्हें इस सामाजिक अभियान से जोड़ना है।

Read More

प्रधानमंत्री के आह्वान पर यह अभियान एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के रूप में शुरू किया जाएगा, जिसमें देशभर के युवा सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इस अभियान का नेतृत्व ‘मेरा युवा भारत’ के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ जागरूक किया जाएगा और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद देशभर में करीब 10 हजार स्थानों पर एक साथ शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में एक करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्ति की शपथ लेंगे। युवा नशे से दूर रहने और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लेंगे। इसके साथ ही वे नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का प्रण लेंगे।

इस अभियान में ‘मेरा युवा भारत’ के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, औद्योगिक संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थान शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी के माध्यम से नशीले पदार्थों के खिलाफ एक मजबूत सामाजिक आंदोलन खड़ा करना है।

यह अभियान केवल जागरूकता कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसे लगातार 100 सप्ताह तक चलने वाले जन भागीदारी अभियान के रूप में संचालित किया जाएगा। अगले 100 सप्ताह तक हर रविवार को देशभर में युवाओं के नेतृत्व में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों के जरिए स्वस्थ जीवनशैली, सामाजिक जुड़ाव और सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाएगा।

अभियान के दौरान खेल प्रतियोगिताएं, पैदल यात्राएं, ध्यान कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन, कला प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों का उद्देश्य लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है।

अभियान में बेहतर योगदान देने वाले स्वयंसेवकों और संगठनों को 50वें, 75वें और 100वें सप्ताह के पड़ाव पर सम्मानित भी किया जाएगा। इसके माध्यम से युवाओं और सामाजिक संगठनों को लगातार इस अभियान से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने देश के युवाओं और सामाजिक संगठनों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी से नशे के खिलाफ एक मजबूत जन आंदोलन तैयार किया जा सकता है।

‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को जन भागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस अभियान का उद्देश्य देश के गांवों, कस्बों और शहरों तक नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाना और स्वस्थ, मजबूत एवं विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाना है।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम