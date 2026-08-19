पद्म श्री से सम्मानित असम की बुनकर ने बदरुद्दीन अजमल से की मुलाकात

गुवाहाटी, 19 अगस्त (आईएएनएस)। पद्म श्री सम्मान से सम्मानित असम की प्रसिद्ध बुनकर हेमप्रोवा चुटिया ने बुधवार को ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूआईयूडीएफ) के अध्यक्ष और बिन्नाकांडी विधायक बदरुद्दीन अजमल से उनके होजाई स्थित आवास पर मुलाकात की।

बारीक हाथकरघा काम के लिए जानी जाने वाली हेमप्रोवा चुटिया धार्मिक ग्रंथों और अन्य महत्वपूर्ण लेखों को बुनकर तैयार करने के लिए पूरे असम में मशहूर हैं। मुलाकात के दौरान उन्होंने अजमल को भारत के राष्ट्रगान को बुनकर बनाया गया एक खास वस्त्र भेंट किया।

यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब ऊपरी असम में बाढ़ राहत कार्यों को लेकर अजमल की आलोचना हो रही है। राजनीतिक विरोधी उनके काम और मंशा पर सवाल उठा रहे हैं।

मुलाकात के बाद हेमप्रोवा चुटिया ने साफ किया कि उनकी यह भेंट पूरी तरह निजी थी। उन्होंने कहा, "मैं वहां राजनीति के लिए नहीं गई थी। मैं पूरी तरह निजी कारण से गई थी।"

पद्म श्री बुनकर ने यह भी कहा कि इस मुलाकात का किसी राजनीतिक मुद्दे या ऐसी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है जिससे समाज या किसी समुदाय पर बुरा असर पड़े।

हेमप्रोवा चुटिया ने ऊपरी असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अजमल द्वारा किए जा रहे राहत कार्य की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य की दिक्कतों के बावजूद अजमल खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए और जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित की।

उनके मुताबिक, जब राहत कार्य किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जाता है तो उसे अनावश्यक रूप से राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अजमल बधाई के पात्र हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि मुसीबत में फंसे लोगों के कल्याण के लिए किए जा रहे कामों को लेकर विवाद न खड़ा किया जाए।

हेमप्रोवा चुटिया की यह मुलाकात और उसके बाद दी गई सफाई ऐसे समय सामने आई है जब 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले असम की राजनीति में हलचल तेज है। उनके बयान से साफ है कि वह अपनी इस मुलाकात को किसी राजनीतिक मतलब से अलग रखना चाहती हैं।

बता दें कि हेमप्रोवा चुटिया को हाथकरघा और पारंपरिक बुनाई में योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। उनकी बनाई हुई बुनाई, खासकर धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों की बुनाई, को काफी सराहना मिली है।

--आईएएनएस

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