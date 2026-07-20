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पंचायत प्रमुखों की शक्तियां कम करेगी बंगाल सरकार, जल्द ही आएगा नया बिल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 20, 2026, 05:10 PM
पंचायत प्रमुखों की शक्तियां कम करेगी बंगाल सरकार, जल्द ही आएगा नया बिल

कोलकाता, 20 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जल्द ही एक नया बिल पेश किया जाएगा, जिसका मकसद राज्य में ग्राम पंचायत प्रमुखों की 'साइन करने वाले अधिकारी' के तौर पर मौजूदा शक्तियों को कम करना है।

बिल पास होने के बाद पंचायत से जुड़े कामों के लिए फंड मंजूर करने के मामले में पंचायत प्रमुख 'साइन करने वाले अधिकारी' नहीं रहेंगे। इसके बजाय ये शक्तियां सरकारी अधिकारियों को सौंप दी जाएंगी। पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने बजट सत्र के विस्तार के पहले दिन अपने विभाग के लिए बजट आवंटन पर बहस में हिस्सा लेते हुए सदन को यह जानकारी दी।

उन्होंने यह भी कहा कि नया बिल अगले दो हफ्तों के भीतर पेश किया जाएगा।

फिलहाल, राज्य में तीनस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत ज्‍यादातर चुनी हुई संस्थाओं पर पिछली सत्ताधारी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस का नियंत्रण है। हालांकि हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की भारी हार के बाद से कई पंचायत प्रमुख गायब हो गए हैं या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे जरूरी जन-सेवा कार्यों के लिए अहम मंजूरी लेने में दिक्कतें आ रही हैं।

तीनस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए अगले चुनाव 2028 में होने हैं, ऐसे में ग्रामीण नागरिक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 'साइन करने वाले अधिकारी' की जिम्मेदारी चुने हुए पंचायत प्रमुखों से हटाकर सरकारी अधिकारियों को सौंपने का फैसला जरूरी माना जा रहा है।

घोष ने विपक्ष के विधायकों सबीना यास्मीन, समीर जाना और बीना मंडल द्वारा चुने हुए पंचायत प्रमुखों की 'साइन करने वाले अधिकारी' के तौर पर शक्तियों को कम करने पर उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया।

उन्होंने कहा कि आम लोगों को सेवाएं देना चुने हुए पंचायत प्रमुखों का फर्ज है। घोष ने कहा, "या तो ऑफिस आकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं या इस्तीफा दे दें। अगर आप दोनों में से कुछ नहीं करते हैं, तो हमारे पास आपको गिरफ्ता करने, ऑफिस लाने और आपसे साइन करवाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। लोगों को सेवाओं से वंचित नहीं रखा जा सकता।"

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी