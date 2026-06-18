पांचना बांध विवाद गहराया: सिंचाई बनाम पुनर्वास, सड़कों पर किसान, मंत्री मीणा ने इस्तीफे की दी चेतावनी

जयपुर, 18 जून (आईएएनएस)। एक तरफ सूखा और दूसरी तरफ पानी से भरा जलाशय, यह विरोधाभास पांचना बांध विवाद की असलियत को दर्शाता है, जो पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे के तौर पर उभरकर सामने आया है।

Read More

सिंचाई के पानी को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब पुनर्वास, मुआवजे, समुदाय के हितों, अदालती आदेशों और राजनीतिक दबाव से जुड़ी एक जटिल राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई में बदल गया है।

लगभग दो दशकों से चल रहे इस विवाद ने किसानों को सड़कों पर ला दिया है, राजस्थान हाई कोर्ट का ध्यान खींचा है और राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी देने के लिए मजबूर किया है।

करौली जिले में स्थित पांचना बांध का निर्माण 1977 और 2004 के बीच पूर्वी राजस्थान के बड़े हिस्सों में सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए किया गया था।

जहां इस परियोजना के कारण हजारों परिवारों की जमीन और घर चले गए, वहीं जिन किसानों को सिंचाई का लाभ देने का वादा किया गया था, उनका दावा है कि उन्हें कभी भी पानी का अपना हिस्सा नहीं मिला।

यह विवाद 74 गांवों से जुड़ा है। सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी जिलों के 35 गांवों के किसान, जो कमांड क्षेत्र में आते हैं, आरोप लगाते हैं कि 2006 से उनके खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुंचा है, जिससे लगभग 40,000 बीघा जमीन बारिश पर निर्भर हो गई है।

दूसरी ओर करौली के जलमग्न क्षेत्र (सबमर्जेंस जोन) के 39 गांव हैं, जिनके निवासी जोर देकर कहते हैं कि नहर के गेट तब तक नहीं खोले जाने चाहिए जब तक कि मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार और गुडला-पंचना लिफ्ट परियोजना के तहत लाभ से जुड़े लंबित मुद्दों का समाधान न हो जाए।

किसानों के आंदोलन तेज होने के बाद ताजा तनाव पैदा हुआ।

महिलाओं सहित सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर और भारी मशीनों के साथ दिल्ली-मुंबई रेलवे लाइन की ओर मार्च किया और तुरंत पानी छोड़े जाने की मांग की।

इन प्रदर्शनों के कारण पुलिस और रेलवे सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती करनी पड़ी। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सीधे हस्तक्षेप किया तो राजनीतिक दबाव और बढ़ गया।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात के बाद मीणा ने दावा किया कि लगभग 20 वर्षों से सिंचाई के पानी की कमी के कारण किसानों को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि अदालत के निर्देशों के अनुसार पानी नहीं छोड़ा गया, तो मंत्री प्रभावित किसानों के समर्थन में राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने पर विचार करेंगे।

इस विवाद पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की भी प्रतिक्रिया आई है।

तत्काल समाधान की मांग करते हुए, पायलट ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से सभी हितधारकों के साथ बातचीत शुरू करने और हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।

कांग्रेस नेता ने कहा, "पानी सभी के लिए जरूरी है, और किसी भी स्थिति में ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए जिससे तनाव पैदा हो या भाईचारे की भावना कमजोर हो।" उन्होंने कहा कि पंचना बांध का मुद्दा इसलिए हल नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें कई पक्ष शामिल हैं और हर किसी की अपनी जायज चिंताएं हैं।

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह सभी पक्षों को भरोसे में ले, बातचीत शुरू करे और अदालती आदेशों का सम्मान करते हुए कोई समाधान निकाले।"

बढ़ते तनाव के बीच, सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि प्रशासन आपसी सहमति से समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने बताया कि डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि किसानों के दोनों गुटों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके ऐसा समाधान निकाला जाएगा जो सभी को मंजूर हो।

कानाराम के मुताबिक, तनाव कम करने और यह सुनिश्चित करने की कोशिशें की जा रही हैं कि यह मुद्दा टकराव के बजाय बातचीत से सुलझाया जाए।

दोनों तरफ महापंचायतें होने और राजनीतिक नेताओं का दबाव बढ़ने के कारण, पंचना बांध का विवाद एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है।

सरकार किसानों की सिंचाई की जरूरतों और विस्थापित ग्रामीणों के पुनर्वास से जुड़ी चिंताओं के बीच संतुलन बनाने में कितनी सफल होती है, इसी से राजस्थान के सबसे पुराने जल विवादों में से एक का भविष्य तय हो सकता है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी