ओणम से पहले, केरल ने राशन कार्ड के लंबे समय से रुके हुए काम को पूरा किया

तिरुवनंतपुरम, 3 अगस्त (आईएएनएस)। केरल सरकार ने सोमवार को दावा किया कि उसने अपने 100 दिन के एक्शन प्रोग्राम के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकार ने तय समय के अंदर 73,024 नए 'प्रायोरिटी राशन कार्ड' और 2,000 'अंत्योदय अन्न योजना' (एएवाई) कार्ड बांटने का काम पूरा किया।

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वीडी सतीसन सरकार ने 18 मई को शपथ ली थी।

यहां नए कार्ड बांटने के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने कहा कि इस पहल से पेंडिंग आवेदनों का बड़ा बैकलॉग खत्म हो गया है और यह पक्का हो गया है कि पात्र परिवारों को बिना किसी देरी के उनके राशन कार्ड मिल जाएं।

मंत्री के अनुसार, खाद्य विभाग ने शुरू में 50,000 'प्रायोरिटी राशन कार्ड' बांटने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, आवेदनों की तेजी से जांच और प्रोसेसिंग की वजह से विभाग इस संख्या को बढ़ाकर 73,024 तक ले जाने में सफल रहा, जो उसके शुरुआती लक्ष्य से 23,000 से ज्यादा कार्ड ज्यादा थे।

मंत्री ने कहा कि यह पहल मुख्यमंत्री के उस निर्देश के बाद शुरू की गई थी जिसमें सभी विभागों से कहा गया था कि वे नई सरकार के कार्यकाल के पहले 100 दिनों के भीतर लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम शुरू करें।

लंबे समय से अटके हुए राशन कार्ड आवेदनों को निपटाना विभाग के प्राथमिकता वाले कामों में से एक माना गया।

उन्होंने कहा कि नए कार्ड धारकों को इसी महीने से प्राथमिकता वाले राशन का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग के सभी प्रोजेक्ट, जिनमें सप्लाईको और लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, 100 दिन की समय-सीमा के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे।

राज्य की आर्थिक चुनौतियों के बीच जनता को भरोसा दिलाते हुए मंत्री ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सरकार के ओणम मार्केट इंटरवेंशन प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए सप्लाईको को सभी कैटेगरी के राशन कार्ड धारकों को सब्सिडी वाले अनाज और जरूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए 253 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

आने वाले हफ्तों में पूरे केरल में ओणम के लिए खास मेले और मार्केट इंटरवेंशन आउटलेट चलेंगे।

कार्ड धारकों को अगस्त में ही सितंबर का राशन कोटा लेने की इजाजत होगी, जिससे त्योहार के समय की मांग को पूरा करने में आसानी होगी।

ओणम के दौरान सप्लाईको के मावेली स्टोर 27 रुपए प्रति किलो के भाव से चावल बेचेंगे।

मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन को मजबूत करने और पूरे राज्य में ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई मार्केटिंग रणनीतियां शुरू की जाएंगी।

--आईएएनएस

एमएस/