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भारत समाचार

ओल्ड सिटी मेट्रो परियोजना में तेजी लाने के निर्देश, सीएम रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

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ओल्ड

हैदराबाद, 11 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को अधिकारियों को हैदराबाद मेट्रो रेल फेज-2 परियोजना के तहत ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड (एचएमआरएल) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ओल्ड सिटी मेट्रो परियोजना की समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, सीएम रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को एमजीबीएस (महात्मा गांधी बस स्टेशन) से चंद्रायनगुट्टा तक 7.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से पूरा करने और इस कॉरिडोर पर मेट्रो निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने लंबित भूमि अधिग्रहण की स्थिति की भी जानकारी ली और अधिकारियों को मेट्रो विस्तार की योजनाओं को जल्द अंतिम रूप देने को कहा।

उन्होंने हैदराबाद मेट्रो में लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या का जिक्र करते हुए अतिरिक्त कोच जोड़कर यात्री भार को संभालने के लिए उचित कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने आवश्यक अतिरिक्त मेट्रो कोच खरीदने के निर्देश भी दिए।

फेज-2 के तहत एमजीबीएस से चंद्रायनगुट्टा तक 7.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उपयुक्त तकनीक के चयन के लिए दिल्ली मेट्रो से परामर्श लेने को कहा।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दिसंबर में प्रस्तावित 'इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट' की तैयारियों की भी समीक्षा की।

बैठक में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों को सम्मानित करने की योजना पर भी चर्चा की गई।

सीएम रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा कि यह शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आयोजित किया जाए, ताकि तेलंगाना में वैश्विक निवेश आकर्षित किया जा सके।

उन्होंने अधिकारियों को पिछले वर्ष आयोजित समिट के बाद मिले निवेश और हुई प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने निवेश आकर्षित करने में और बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए नई योजनाएं तैयार करने को भी कहा।

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव संजय जाजू, विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन, सरकार के सलाहकार रामकृष्ण राव और एनवीएस रेड्डी, मेट्रो रेल के प्रबंध निदेशक सरफराज अहमद, अतिरिक्त प्रबंध निदेशक अजित रेड्डी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी