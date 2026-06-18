ओंकारेश्वर आगमन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का स्वागत, ज्योतिर्लिंग के किए दर्शन

खंडवा, 18 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु गुरुवार को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले स्थित पवित्र नगरी ओंकारेश्वर पहुंचीं, जहां उन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर में दर्शन-पूजन कर देशवासियों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मध्य प्रदेश के पांच दिवसीय दौरे पर हैं। बैतूल में ब्रह्माकुमारी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह हेलीकॉप्टर से ओंकारेश्वर पहुंचीं। उनके आगमन पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र भावसिंह लोधी, जनजातीय कार्य एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन मंत्री विजय शाह, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, मान्धाता विधायक नारायण पटेल, पंधाना विधायक छाया मोरे, खंडवा महापौर अमृता अमर यादव समेत कई जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर खंडवा विधायक कंचन तन्वे ने अपने जन्मदिन पर लिए गए संकल्प के तहत राष्ट्रपति को पेन-पेंसिल और अध्ययन सामग्री से बना विशेष बुके भेंट किया, जिसे बाद में किसी जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई के लिए उपयोग किया जाएगा।

राष्ट्रपति ने शाम को ओम्कारेश्वर मंदिर और ममलेश्वर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की। ममलेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से पहले उन्होंने नंदी प्रतिमा पर बेलपत्र अर्पित किए। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधि-विधान के साथ भगवान शिव का अभिषेक और पूजन किया गया।

पूजा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मु ने देशवासियों के कल्याण, सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की।

मंदिर दर्शन के बाद जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रपति को स्मृति चिह्न भेंट किए गए। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने उन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग, शंख और भगवान ओंकारेश्वर का छायाचित्र भेंट किया।

राष्ट्रपति के साथ इस दौरान जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. विजय शाह, मान्धाता विधायक नारायण पटेल, इंदौर संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, आईजी अनुराग सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ओंकारेश्वर पहुंचने के बाद एनएचडीसी गेस्ट हाउस में विश्राम किया और रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगी। 19 जून को वह अंतरराष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम के बाद वह हेलीकॉप्टर से इंदौर के लिए रवाना होंगी।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी