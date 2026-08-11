ऑपरेशन विस्टा : दिल्ली पुलिस ने सात बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, वीजा शर्तों के उल्लंघन का आरोप

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (एएटीएस) ने 'ऑपरेशन विस्टा 1.0' (वीजा स्टेटस वेरिफिकेशन) को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत, वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने और तय समय से ज्यादा समय तक भारत में रहने के आरोप में सात बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया।

यह ऑपरेशन राष्ट्रीय राजधानी में वीजा नियमों का उल्लंघन करके या तय समय से ज्यादा रुककर गैर-कानूनी रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा था। इस खास वेरिफिकेशन अभियान के दौरान, पुलिस टीमों ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में होटलों, गेस्ट हाउस और विदेशी नागरिकों को ठहराने वाली दूसरी जगहों पर बड़े पैमाने पर जांच की।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह ऑपरेशन तब तेज हुआ जब नबी करीम इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम को एक भरोसेमंद सूत्र से पक्की जानकारी मिली कि बांग्लादेश के कई नागरिक, जिनके वीजा की मियाद खत्म हो चुकी थी, वहां गैर-कानूनी रूप से रह रहे थे। जानकारी मिलने पर पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसकी पहचान बांग्लादेश के नोआखाली जिले के रहने वाले एमडी नजरुल इस्लाम फोसल के तौर पर हुई।

पूछताछ के दौरान, फोसल ने बताया कि वह बांग्लादेशी नागरिक है और नबी करीम इलाके में रह रहा था। उसने अपना बांग्लादेशी पासपोर्ट दिखाया, जिसकी मौके पर ही जांच की गई। पुलिस को पता चला कि उसका पासपोर्ट 8 फरवरी को जारी हुआ था और भारत में उसके रहने की मंजूरी सिर्फ 7 अगस्त तक ही थी। हालांकि, वह सक्षम अधिकारियों से कोई एक्सटेंशन या मंजूरी लिए बिना तय समय से ज्यादा समय तक देश में रह रहा था।

लगातार पूछताछ के दौरान, फोसल ने बताया कि कई और बांग्लादेशी नागरिक भी वीजा की शर्तों का उल्लंघन करके दिल्ली में रह रहे थे। यह जानकारी तुरंत सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के एएटीएस के इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप डबास के साथ शेयर की गई, जिन्होंने जानकारी की पुष्टि करने और जरूरी कार्रवाई करने के लिए एक खास टीम बनाने का निर्देश दिया।

इस जानकारी के आधार पर, पुलिस टीमों ने दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की, जिनमें मदनपुर खादर और सरिता विहार के जनता फ्लैट्स शामिल थे। छापेमारी के दौरान, छह और बांग्लादेशी नागरिकों का पता चला और उन्हें पकड़ा गया। उनके पासपोर्ट, वीजा और यात्रा से जुड़े कागजात की बारीकी से जांच की गई।

उनके इमिग्रेशन रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि सातों लोग 'डबल एंट्री वीजा' पर कानूनी तरीके से भारत आए थे। इन वीज़ा की शर्तों के तहत, हर विज़िटर को हर यात्रा पर ज़्यादा से ज्यादा 15 दिन तक भारत में रहने की इजाजत थी। हालांकि, वीजा की वैधता के बावजूद, सातों लोग अधिकारियों से कोई एक्सटेंशन या मंजूरी लिए बिना तय समय से ज्यादा समय तक रुके रहे।

पुलिस ने कहा कि यह उल्लंघन वीजा शर्तों का उल्लंघन था और भारत में विदेशी नागरिकों के रहने से जुड़े लागू नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई का कारण बना।

जांच-पड़ताल के बाद, सातों बांग्लादेशी नागरिकों को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) के सामने पेश किया गया, जिसने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। इसके बाद एफआरआरओ ने आदेश जारी किए कि इन लोगों को देश से वापस भेजने (डिपोर्टेशन) की प्रक्रिया पूरी होने तक हिरासत में रखा जाए।

पकड़े गए सात लोगों की पहचान मोहम्मद नजरुल इस्लाम फैसल (26), मोहम्मद अमजद हुसैन (26), मोइनुल हुसैन (24), अलामीन (25), मोहम्मद कवास अली (25), अमरान हुसैन (29) और अफरानुल हक भुइयां सामी (23) के तौर पर हुई है; ये सभी बांग्लादेश के अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं।

पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने माना कि वे वैध 'डबल एंट्री वीजा' पर भारत आए थे और मध्य व दक्षिण दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में रह रहे थे। उनके यात्रा दस्तावेजों की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि उनके वीजा वैध थे लेकिन उन्होंने उस जरूरी शर्त का उल्लंघन किया था जिसके तहत हर बार ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक ही रुका जा सकता है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले सभी तथ्यों की इमिग्रेशन रिकॉर्ड से पुष्टि की गई थी। यह कार्रवाई पूरी तरह से इमिग्रेशन कानूनों और तय प्रक्रियाओं के अनुसार की गई है।

कार्रवाई के तहत, पुलिस ने सात बांग्लादेशी पासपोर्ट, सात भारतीय 'डबल एंट्री वीजा' और सात मोबाइल फोन जब्त किए और उनकी जांच की। इन दस्तावेजों को सत्यापन और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अपने कब्जे में ले लिया गया है।

पकड़े गए लोगों को सेवा धाम, शहजादा बाग, सराय रोहिल्ला स्थित डिटेंशन सेंटर (हिरासत केंद्र) भेज दिया गया है, जहां वे वापस बांग्लादेश भेजने की औपचारिकताएं पूरी होने तक रहेंगे।

पुलिस ने बताया कि जांच-पड़ताल के दौरान इन सात बांग्लादेशी नागरिकों में से किसी के भी खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला सामने नहीं आया है। मौजूदा कार्रवाई सिर्फ वीजा शर्तों के उल्लंघन से जुड़ी है, जो वीजा में तय समय-सीमा से ज्यादा समय तक रुकने के कारण हुआ है।

--आईएएनएस

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