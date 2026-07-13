ऑल इंडिया नौ सैनिक कैंप 2026 का समापन, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट ओवरऑल चैंपियन बना

मुंबई, 13 जुलाई (आईएएनएस)। नेवल विंग कैडेट्स के लिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स (एनसीसी) का मुख्य सालाना ट्रेनिंग कैंप, 'ऑल इंडिया नौ सैनिक कैंप (एआईएनएससी) 2026', आईएएनएस शिवाजी, लोनावला में संपन्न हुआ।

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एनससी डायरेक्टरेट जनरल हेडक्वार्टर की ओर से एनससी डायरेक्टरेट महाराष्ट्र द्वारा आयोजित इस कैंप में देश के बेहतरीन एनससी कैडेट्स को प्रोफेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग, समुद्री कौशल विकास, लीडरशिप और राष्ट्रीय एकता के गहन कार्यक्रम के लिए एक साथ लाया गया।

समापन समारोह का निरीक्षण एनसीसी डायरेक्टरेट महाराष्ट्र के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल विवेक त्यागी ने किया, जिनके साथ आईएनएस शिवाजी के कमांडिंग ऑफिसर कमोडोर एस. पार्थिबन भी मौजूद थे। इस मौके पर महाराष्ट्र एनसीसी डायरेक्टरेट और आईएएनएस शिवाजी के सीनियर अधिकारी और स्टाफ भी उपस्थित थे।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट ने कई तरह के कॉम्पिटिटिव इवेंट्स में लगातार शानदार परफॉर्मेंस देते हुए प्रतिष्ठित चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती और ओवरऑल चैंपियन बना। महाराष्ट्र डायरेक्टरेट की कैडेट टीया राजेश अवाले को 'बेस्ट गर्ल कैडेट' का खिताब दिया गया जबकि असम डायरेक्टरेट के कैडेट सोधा राजवीर सिंह को 'बेस्ट बॉय कैडेट' चुना गया। इस कैंप में देशभर के सभी 17 एनसीसी डायरेक्टरेट्स से 612 नेवल विंग एनससी कैडेट्स ने हिस्सा लिया, जिनमें 204 गर्ल कैडेट्स शामिल थीं।

इस कैंप की एक खास बात इस हफ़्ते की शुरुआत में एनसीसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स (वीएसएम, एसएम, वीएसएम) का दौरा था। कैडेट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने उनके अनुशासन, उत्साह और समर्पण की तारीफ की और उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद हुई एक दिलचस्प बातचीत के दौरान उन्होंने अपने शानदार मिलिट्री करियर के अनुभव साझा किए और कैडेट्स को राष्ट्र-निर्माण की अपनी यात्रा में नेतृत्व, ईमानदारी, दृढ़ता और निस्वार्थ सेवा जैसे स्थायी मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

इस कैंप में नौसेना से जुड़ी मुश्किल गतिविधियों में जबरदस्त मुकाबले हुए, जो समुद्र में जीवन की चुनौतियों की तरह ही थे। कैडेट्स ने बोट पुलिंग, ड्रिल, सेमाफोर (विज़ुअल सिग्नलिंग), फायरिंग और शिप मॉडलिंग जैसे इवेंट्स में बेहतरीन पेशेवरता, सटीकता और टीमवर्क दिखाया। नौसेना के लोगों के साथ बातचीत के दौरान कैडेट्स को ड्रोन ऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, समुद्री नेविगेशन, आग बुझाने और नुकसान को नियंत्रित करने, समुद्र में जीवित रहने, कम्युनिकेशन के तरीकों, नौसेना लीडरशिप और सीमैनशिप के बारे में प्रैक्टिकल जानकारी भी मिली।

एआईएनएससी 2026 के सफल आयोजन ने एक बार फिर नेशनल कैडेट कोर की उस अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया है, जिसका मकसद अनुशासित, कुशल और देश के प्रति जागरूक युवाओं को तैयार करना है। साथ ही, देश के भविष्य के नेताओं में समुद्री जागरूकता, लीडरशिप और सेवा की भावना को मजबूत करना है।

--आईएएनएस

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