Odisha Railway Projects : ओडिशा में चल रहीं 90,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं: अश्विनी वैष्णव

भुवनेश्वर: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को ओडिशा में रेलवे बुनियादी ढांचे के तेजी से हो रहे बदलाव पर चर्चा की और कहा कि केंद्र सरकार राज्य में कनेक्टिविटी और क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है।

भुवनेश्वर में भारत की पहली एडवांस्ड 3डी ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ओडिशा में इस समय 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाएं चल रही हैं, जो राज्य में रेलवे नेटवर्क के अभूतपूर्व विस्तार को दर्शाती हैं।

उन्होंने कहा कि यह निवेश केंद्र सरकार की ओडिशा में यात्री और माल ढुलाई (फ्रेट) दोनों तरह की रेलवे सुविधाओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है।

अपने ओडिशा दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के चल रहे पुनर्विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया और काम को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर जोर दिया।

उन्होंने यात्रियों से बातचीत भी की, जिन्होंने स्टेशन पर हो रहे बदलावों पर संतोष जताया और यहां विकसित की जा रही एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं की सराहना की।

मंत्री ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

पूर्वी हिस्से में प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी लंबित मुद्दों को प्राथमिकता से हल किया जाए ताकि इसका काम जल्द पूरा हो सके।

उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस यह स्टेशन यात्रियों को बेहतर सुविधा देगा और भारतीय रेलवे के विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लक्ष्य को दर्शाएगा।

अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में बताया कि ओडिशा को इस बार रिकॉर्ड 10,928 करोड़ रुपए का रेलवे बजट मिला है, जिससे परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 59 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, ताकि उन्हें आधुनिक और यात्रियों के अनुकूल बनाया जा सके।

कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा के सभी 30 जिलों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे दूर-दराज के इलाकों का भी विकास होगा।

उन्होंने यह भी बताया कि बालासोर से बरहामपुर तक चार-लाइन तटीय रेलवे कॉरिडोर जैसी बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिससे यातायात क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

अंत में उन्होंने कहा कि ये सभी रेलवे परियोजनाएं ओडिशा को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से और मजबूत तरीके से जोड़ेंगी तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी।

--आईएएनएस