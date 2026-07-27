ओडिशा: पूर्व मंत्री सुशांत सिंह का 53 वर्ष की आयु में निधन, मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने जताया शोक

भुवनेश्वर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। ओडिशा के पूर्व मंत्री सुशांत सिंह का सोमवार को 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे वक्त से बीमार थे। सुशांत सिंह पश्चिम ओडिशा के प्रमुख नेता माने जाते थे। बीजू जनता दल (बीजेडी) के टिकट पर तीन बार वे भटली विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे।

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सुशांत सिंह के निधन पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुशांत सिंह के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और महाप्रभु श्री जगन्नाथ के चरणों में उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ओम शांति।"

ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पूर्व मंत्री सुशांत सिंह के निधन की खबर पाकर मैं बहुत दुखी और दुखी हूं। भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के साथ-साथ, मैं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।"

ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "पूर्व मंत्री सुशांत सिंह के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। भगवान के चरणों में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के साथ-साथ, मैं उनके दुखी परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति!"

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने 'एक्स' पर किए पोस्ट में लिखा, "पूर्व मंत्री और बीजू जनता दल के वरिष्ठ सदस्य सुशांत सिंह के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उनके निधन से पार्टी ने एक कुशल संयोजक और एक लोकप्रिय नेता खो दिया है। बीजू जनता दल को मजबूत करने में उनका योगदान और लोगों की सेवा हमेशा यादगार रहेगी। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए, मैं इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।"

--आईएएनएस

एसडी/पीएम