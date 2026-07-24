ओडिशा: पुरी में बहुदा यात्रा के दौरान एक और श्रद्धालु की मौत की खबर

भुवनेश्वर, 24 जुलाई (आईएएनएस)। शुक्रवार को ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और दिव्य शस्त्र चक्रराज सुदर्शन की बहुदा यात्रा के दौरान दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि कई अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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खबरों के अनुसार, मृतक की पहचान कटक जिले के 57 वर्षीय अभिराम दास के रूप में हुई है। हालांकि, राज्य सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर मौत की पुष्टि नहीं की है।

सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार शाम को पुरी शहर के बगला धर्मशाला के पास देवी सुभद्रा के रथ दर्पदलना को खींचते समय भारी भीड़ के कारण श्रद्धालु अचानक बीमार पड़ गया। उसे तुरंत पुरी जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

यह मौत इस वर्ष 16 जुलाई को हुई रथ यात्रा के दौरान दो श्रद्धालुओं की मौत के दो सप्ताह से भी कम समय बाद हुई है।

अधिकारियों ने दावा किया कि एक बुजुर्ग श्रद्धालु की भारी भीड़ के कारण दम घुटने से इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अन्य श्रद्धालु की अलग घटना में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई।

विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस द्वारा लगाए गए व्यापक कुप्रबंधन के आरोपों के बीच, राज्य सरकार ने रथ यात्रा के दौरान दो श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि की। हालांकि, उसने 16 जुलाई को हुए उत्सव के दौरान किसी भी प्रकार की भगदड़ की बात से इनकार किया।

20 जुलाई को, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस वर्ष 16 जुलाई को पुरी में हुई रथ यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले दो श्रद्धालुओं, कटक के अनिल दास और मुंबई के अशोक सुबारे रायकर के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

शुक्रवार को लाखों श्रद्धालु बहुदा यात्रा में भाग लेने के लिए पुरी पहुंचे। यह यात्रा देवताओं की नौ दिवसीय यात्रा के बाद गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी का प्रतीक है।

बहुदा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने पवित्र भाई-बहनों के तीन विशाल रथों को गुंडिचा मंदिर से 12वीं शताब्दी के मंदिर तक खींचा।

--आईएएनएस

एमएस/