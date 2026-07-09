ओडिशा: महंगाई भत्ता मामले में वन रेंजर गिरफ्तार, आय से 372 प्रतिशत अधिक संपत्ति मिली

भुवनेश्वर, 9 जुलाई (आईएएनएस)। ओडिशा सतर्कता विभाग ने गुरुवार को एक सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास कथित तौर पर करोड़ों की चल और अचल संपत्ति पाई गई, जो उसकी ज्ञात आय के स्रोतों से 372 प्रतिशत अधिक है।

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आरोपी, रबींद्र कुमार नायक केंद्रपाड़ा वन रेंज के वन रेंजर के पद पर कार्यरत थे। आरोपी को गिरफ्तारी के बाद कटक के विशेष सतर्कता न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया।

उनके खिलाफ कटक सतर्कता पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सतर्कता अधिकारियों के अनुसार, भ्रष्टाचार-विरोधी एजेंसी ने बुधवार को नायक और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोपों के संबंध में की गई।

छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्ति बरामद हुई। इनमें बरंगा क्षेत्र के मुंडुली में स्थित एक चार मंजिला आवासीय भवन, कटक के बांकी क्षेत्र के सहदापाड़ा में स्थित एक अन्य भवन और बरंगा क्षेत्र में छह उच्च मूल्य के भूखंड शामिल हैं।

तलाशी के दौरान पुलिस ने 2.14 लाख रुपए नकद, 283.5 ग्राम सोने के आभूषण, 511 ग्राम चांदी के आभूषण, 76 लाख रुपए की बैंक जमा राशि, एक चार पहिया वाहन, दो दो पहिया वाहन, और लगभग 22 लाख रुपए मूल्य का घरेलू सामान भी जब्त किया।

जब्त की गई संपत्तियों के सत्यापन और नायक की आय और व्यय के आकलन के बाद, सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने पाया कि उनके पास उनकी ज्ञात आय के स्रोतों के 372 प्रतिशत के बराबर अनुपातहीन संपत्ति थी, जिसका वह कथित तौर पर संतोषजनक हिसाब देने में विफल रहे।

ओडिशा सतर्कता विभाग ने कहा कि गहन तलाशी, इन्वेंट्री और आगे की पूछताछ के बाद, केंद्रपाड़ा वन रेंज के वन रेंजर रबींद्र कुमार नायक की आय, व्यय और संपत्ति का आकलन किया गया, और उनके पास ज्ञात आय स्रोतों से 372 प्रतिशत अधिक अनुपातहीन संपत्ति पाई गई।

--आईएएनएस

एमएस/