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ओडिशा: बीजद नेता बिक्रम अरुख ने दल-बदल की अफवाहों को खारिज किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 19, 2026, 06:25 PM
ओडिशा: बीजद नेता बिक्रम अरुख ने दल-बदल की अफवाहों को खारिज किया

भुवनेश्वर, 19 जुलाई (आईएएनएस)। बीजू जनता दल (बीजद) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम केशरी अरुख ने रविवार को क्षेत्रीय पार्टी छोड़ने की अफवाहों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि वे पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक के नेतृत्व में काम करना जारी रखेंगे।

रविवार को जारी एक वीडियो संदेश में अरुख ने कहा कि वे बीजद के संस्थापक सदस्य हैं और नवीन पटनायक को अपना पसंदीदा नेता और बीजद को अपनी पसंदीदा पार्टी बताया। उन्होंने आगे कहा कि वे क्षेत्रीय पार्टी की स्थापना के समय से ही इसके लिए समर्पित रूप से काम कर रहे हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आज मैंने विभिन्न मीडिया आउटलेट्स में सुना कि मैं किसी अन्य पार्टी में शामिल होने जा रहा हूं। यह केवल एक अफवाह है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं बीजद में था, हूं और हमेशा रहूंगा।

बीजद की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) के सदस्य अरुख ने बताया कि पीएसी की एक-दो बैठकों में उनकी अनुपस्थिति ने उनके पार्टी छोड़ने और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की अटकलों को जन्म दिया है।

उन्होंने कहा कि मैं बीजद की राजनीतिक मामलों की समिति का सदस्य हूं और नियमित रूप से इसकी बैठकों में भाग लेता हूं। निजी कारणों से मैं एक-दो बैठकों में शामिल नहीं हो सका। अगर इससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि मैं नाराज या असंतुष्ट हूं, तो ऐसे दावे पूरी तरह निराधार हैं।

यह स्पष्टीकरण मीडिया के कुछ वर्गों में अरुख के सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच आया है। गौरतलब है कि क्षेत्रीय पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनावों में अपनी हार के बाद से कई वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे देखे हैं।

इस बीच, सत्तारूढ़ पार्टी में अरुख के संभावित प्रवेश के बारे में पूछे जाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने पहले पत्रकारों से कहा था कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।

--आईएएनएस

एमएस/