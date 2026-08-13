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भारत समाचार

स्वतंत्रता दिवस से पहले नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, मेट्रो स्टेशन और मॉल में सघन चेकिंग अभियान

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नोएडा, 13 अगस्त (आईएएनएस)। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में नोएडा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों, मेट्रो स्टेशनों, मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना सेक्टर-20 क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों ने बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस बल के साथ व्यापक सुरक्षा जांच की। अभियान के दौरान डीसीपी नोएडा साद मिया खान के पर्यवेक्षण में एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने एसीपी-1 नोएडा प्रवीण कुमार सिंह के साथ विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया।

पुलिस टीम ने मेट्रो स्टेशन, मॉल तथा आसपास के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी। सुरक्षा टीमों ने सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद लोगों और वाहनों की जांच की तथा सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े जरूरी बिंदुओं को परखा। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मौजूदगी में संदिग्ध वस्तुओं और स्थानों की भी जांच की गई।

पुलिस अधिकारियों ने मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों एवं संबंधित कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन जांच करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने को भी कहा गया। पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पीसीआर और पीआरवी वाहनों को लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि वे नियमित पेट्रोलिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था पर नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करें।

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन, बाजार, मॉल, सार्वजनिक स्थलों और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों का उद्देश्य किसी भी संभावित खतरे को समय रहते पहचानना और लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।

पुलिस अधिकारियों ने आमजन से भी अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

पीकेटी/एएसएच