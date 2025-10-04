भारत समाचार

Delhi Weather : एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 6 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी

दिल्ली-एनसीआर में 6 अक्टूबर को बारिश और तेज हवाओं के साथ येलो अलर्ट जारी
Oct 04, 2025, 06:46 AM
नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि इस दिन पूरे दिन बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं और गरज-चमक का सामना करना पड़ सकता है। इससे तापमान में भी गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, 4 और 5 अक्टूबर को आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 5 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश और तूफान देखने को मिल सकता है। इस दौरान कोई बड़ा अलर्ट नहीं जारी किया गया है। हालांकि, 6 अक्टूबर को हालात बदलेंगे और सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू होगा, जो दिनभर रुक-रुक कर जारी रह सकता है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है।

मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक, 6 अक्टूबर को पूरे दिन अलग-अलग समय पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

6 और 7 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक और न्यूनतम 23-24 डिग्री तक रहेगा, जबकि ह्यूमिडिटी 90 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। 7 अक्टूबर को एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश की संभावना है।

8 और 9 अक्टूबर से मौसम धीरे-धीरे साफ होना शुरू होगा। 8 अक्टूबर को आसमान आंशिक रूप से बदला रहेगा जबकि 9 अक्टूबर को मुख्य रूप से साफ मौसम की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रह सकता है। बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होगी।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बारिश से जहां फसलों और पर्यावरण को लाभ होगा, वहीं ट्रैफिक और आम जनजीवन पर असर भी पड़ सकता है।

 

 

