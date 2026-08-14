एनआईए ने बंगाल में पकड़े गए आईएसआई से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक के मामले की जांच शुरू की

कोलकाता, 14 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तानी नागरिक वहाब आलम के बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है। उसे इस हफ्ते की शुरुआत में पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने नॉर्थ 24 परगना जिले के हाबरा से गिरफ्तार किया था।

यह कदम एसटीएफ की शुरुआती जांच में आलम के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) से जुड़े होने का पता चलने के बाद उठाया गया है। एनआईए ने जांच की डिटेल और अब तक इकट्ठा की गई जानकारी हासिल करने के लिए पश्चिम बंगाल एसटीएफ से संपर्क किया है।

इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि एनआईए अधिकारी एसटीएफ के पास मौजूद जानकारी में खास तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं। इसमें वे लोग शामिल हैं जिनसे आलम लगातार संपर्क में था और 2012 में नकली भारतीय दस्तावेजों का इस्तेमाल करके भारत में गैरकानूनी तरीके से घुसने के बाद पश्चिम बंगाल में उसकी गतिविधियां कैसी थीं।

केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार सह आरोपी मोहम्मद इजाज के बारे में भी जानकारी मांगी है, जिसने आलम को भारत में बसने में मदद की थी। इजाज अभी एसटीएफ की कस्टडी में है।

सूत्रों ने बताया कि एनआईए जांच की अगली दिशा तय करने के लिए राज्य पुलिस द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी का आकलन कर रही है। जांचकर्ता आलम और इजाज से जुड़े कम्युनिकेशन नेटवर्क की जांच कर रहे हैं, जिसमें ऐसे संपर्क भी शामिल हो सकते हैं जो इन दोनों आरोपियों से आगे तक फैले हों।

एनआईए अधिकारी जल्द ही आलम और इजाज से पूछताछ कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर दोनों से एक साथ भी पूछताछ की जा सकती है, ताकि उनके बयानों की तुलना की जा सके और अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी के बीच संभावित लिंक का पता लगाया जा सके। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि इन जानकारियों को जोड़ने से आरोपियों के नेटवर्क और उनकी गतिविधियों के दायरे का पता लगाने में मदद मिल सकती है।

इस बीच, राज्य एसटीएफ आलम के मोबाइल फोन और गिरफ्तारी के दौरान जब्त किए गए अन्य डिजिटल डिवाइस खासकर उसकी नेटबुक से किए गए कम्युनिकेशन की जांच कर रही है।

पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि जांचकर्ताओं को पता चला है कि आलम नेपाल के रास्ते गैरकानूनी तरीके से पश्चिम बंगाल में दाखिल हुआ था। यह जानकारी भी सामने आई है कि नेपाल में रहने के दौरान उसने शिलू नाम की एक स्थानीय महिला से शादी की थी।

बंगाल पुलिस नेपाल सरकार से आलम की पत्नी के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए डिप्लोमैटिक चैनलों के जरिए विदेश मंत्रालय से संपर्क कर रही है। एसटीएफ की शुरुआती जांच से पता चला है कि आईएसआई ने आलम को पश्चिम बंगाल भेजा था, ताकि वह देश के पूर्वी इलाके में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और रेलवे के बारे में जानकारी जुटा सके।

--आईएएनएस

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