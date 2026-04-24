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New Delhi Shooting : दिल्ली के करोल बाग इलाके में चली गोलियां, एक युवक घायल

करोल बाग में देर रात फायरिंग, एक घायल; हत्या के प्रयास का मामला दर्ज
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 24, 2026, 04:21 AM
दिल्ली के करोल बाग इलाके में चली गोलियां, एक युवक घायल

नई दिल्ली: सेंट्रल दिल्ली के करोल बाग इलाके में शुक्रवार देर रात गोलीबारी से हड़कंप मच गया। इस घटना में एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है।

 

 

अधिकारियों ने जानकारी दी कि करोल बाग में गोलीबारी की यह घटना फैज रोड पर कालका दास चौक के पास रात तकरीबन 2:30 बजे हुई। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया।

 

पुलिस ने बताया कि उसे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से सुबह 3:55 बजे एक कॉल आया। यह कॉल आनंद पर्वत के थान सिंह नगर के रहने वाले रोहित के बारे में था, जिसे गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

 

शुरुआती पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने पाया कि यह इलाका करोल बाग पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। पीड़ित अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में है और उसने संदिग्धों के बारे में शुरुआती जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया जा रहा है और आगे की जांच चल रही है।

 

पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की है, क्योंकि यह इलाका कड़ी सुरक्षा वाले मध्य दिल्ली के बेहद करीब स्थित है। फॉरेंसिक टीम भी घटना की जांच में जुट गई है। टीम को घटनास्थल से गोली के कुछ खाली खोल भी मिले हैं।

 

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है और मौके से 2 खाली कारतूस और 1 जिंदा कारतूस मिला है, जिससे संकेत मिलता है कि 3 राउंड गोलियां चलाई गई थीं।

 

--आईएएनएस

 

 

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