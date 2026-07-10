न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को पटना उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया

नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर पटना उच्च न्यायालय के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।

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केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को श्रीमती न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय की 11.07.2026 को सेवानिवृत्ति के बाद उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं।"

संविधान का अनुच्छेद 223 राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करने का अधिकार देता है, जब यह पद रिक्त हो जाता है या जब मुख्य न्यायाधीश अपने पद के कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होते हैं।

न्यायमूर्ति सिंह को 15 अप्रैल, 2015 को पटना उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 20 अप्रैल, 2016 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। 1991 में एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के बाद उन्होंने आपराधिक और रिट मामलों में वकालत की और कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें भारत सरकार के लिए केंद्रीय सरकारी वकील, रेल मंत्रालय के लिए रेलवे वकील, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील और पटना उच्च न्यायालय में भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल शामिल हैं।

उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रांची के विकास विद्यालय से पूरी की, उसके बाद पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत पटना कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक और पटना विधि कॉलेज से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की।

यह अधिसूचना न्यायमूर्ति राय के पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के एक महीने से कुछ अधिक समय बाद आई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति के बाद, पटना के लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने उन्हें शपथ दिलाई।

उन्होंने 4 जून को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम