नितिन नवीन ने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से जम्मू-कश्मीर में पार्टी की पहुंच बढ़ाने का किया आह्वान

जम्मू, 7 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को पार्टी के सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों और पूर्व डीडीसी सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क बढ़ाने और जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा की।

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को जम्मू का अपना दो दिवसीय दौरा पूरा किया। उनके सुबह के कार्यक्रम की शुरुआत केशव भवन में हुई, जहां उन्होंने आरएसएस पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और राज्य कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की।

केशव भवन में हुई एक बैठक में उन्होंने आरएसएस नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की। इसके बाद उन्होंने मौजूदा विधायकों, पूर्व विधायकों, डीडीसी सदस्यों और स्थानीय पंचायत प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

राज्य कोर ग्रुप की बैठक में उन्होंने केंद्रशासित प्रदेश में पार्टी के रणनीतिक, राजनीतिक लक्ष्यों पर केंद्रित चर्चाओं का नेतृत्व किया।

उन्होंने एक युवा संवाद में भाग लिया, जिसके दौरान उन्होंने युवा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और उनसे पूरे क्षेत्र के युवाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का आग्रह किया।

नई दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने माता वैष्णो देवी मंदिर जाकर भी अपनी श्रद्धा अर्पित की।

भाजपा नेता और विधायक आर.एस. पठानिया ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी अध्यक्ष ने सांसदों, विधायकों, पार्टी नेताओं, पूर्व विधायकों और डीडीसी सदस्यों के साथ दो घंटे से अधिक समय तक चर्चा की।

पठानिया ने कहा कि पार्टी की जनसंपर्क प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए अध्यक्ष द्वारा नए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख योजनाओं के प्रत्येक लाभार्थी से मिलने और उन्हें इन लाभों के बारे में शिक्षित करने का निर्देश दिया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मजबूत केंद्र सरकार के कारण ही संभव हो पा रहे हैं।

पार्टी अध्यक्ष के उस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि निकट भविष्य में जम्मू-कश्मीर में भाजपा की सरकार बन सकती है, पठानिया ने कहा, "जम्मू-कश्मीर में हमारी भूमिका विपक्ष की है। हम सरकार नहीं गिराएंगे।"

उनके मुताबिक, “उमर अब्दुल्ला सरकार युवाओं को रोजगार देने और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के वादे पूरे करने में विफल रही है। यह सरकार अपने ही बोझ तले दबकर गिरने वाली है, हमें इसे गिराने की कोशिश क्यों करनी चाहिए?” उन्होंने साथ ही यह भी जोड़ा कि जब भी भाजपा जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाएगी, वह अपने दम पर ही बनेगी।

नितिन नवीन ने आज जम्मू-कश्मीर में भाजपा अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली दो दिवसीय यात्रा का मंगलवार को समापन किया।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम