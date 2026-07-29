नीट यूजी पेपर लीक मामला : सीबीआई की चार्जशीट कोर्ट में पेश, अगली सुनवाई 3 अगस्त को

नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट करीब 20,000 पेज की है। कोर्ट ने चार्जशीट को रिकॉर्ड पर ले लिया है लेकिन उससे जुड़े एनेक्स्चर (संलग्न दस्तावेज) दाखिल करने के लिए सीबीआई को अतिरिक्त समय दिया है।

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सुनवाई के दौरान अदालत ने नोट किया कि चार्जशीट के साथ दस्तावेजों, गवाहों के बयानों और जब्त की गई वस्तुओं की सूची संलग्न की गई है। हालांकि, कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि चार्जशीट में जिन बयानों और अन्य दस्तावेज़ों का हवाला दिया गया है, वे रिकॉर्ड पर कहां हैं।

इस पर सीबीआई ने अदालत को बताया कि चार्जशीट से जुड़े करीब 20,000 पेज के एनेक्स्चर दस्तावेज अभी स्कैन किए जा रहे हैं। इसी कारण उन्हें दाखिल करने के लिए कुछ और समय की जरूरत है। अदालत ने सीबीआई की इस मांग को स्वीकार करते हुए दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय दे दिया। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। उम्मीद है कि तब तक सीबीआई चार्जशीट के सभी एनेक्स्चर भी अदालत के समक्ष पेश कर देगी।

इसी बीच, इस मामले में अभियोजन पक्ष को और मजबूत करने के लिए सीबीआई ने महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी की हैं। एडवोकेट वीके पाठक और एडवोकेट अर्जुन आनंद को नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की ओर से राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में 'लोक अभियोजक' नियुक्त किया गया है।

नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है और अदालत में दाखिल की गई 20 हजार पेज की चार्जशीट को इस जांच का एक अहम चरण माना जा रहा है। अब सभी की नजर 3 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम