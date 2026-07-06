नीट यूजी 2026: रिफंड के लिए 7 जुलाई तक बैंक डिटेल्स अपडेट करें अभ्यर्थी

नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने सोमवार को नीट यूजी 2026 फीस रिफंड प्रोसेस के बारे में एक जरूरी अपडेट जारी किया। इसमें बताया गया है कि अब तक सिर्फ 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही ऑफिशियल पोर्टल पर अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट या कन्फर्म की है।

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एजेंसी ने चेतावनी दी है कि जो योग्य उम्मीदवार तय समय-सीमा के अंदर यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे, उन्हें रिफंड नहीं मिल पाएगा।

एनटीए के अनुसार, नीट यूजी 2026 रिफंड के लिए बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट या कन्फर्म करने की आखिरी तारीख 7 जुलाई 2026 (रात 11:50 बजे तक) है।

एनटीए ने कहा, "जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक अकाउंट की जानकारी कन्फर्म कर दी है, उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आपको अपनी जानकारी अपडेट करनी है तो आप 7 जुलाई तक एनटीए के ऑफिशियल पोर्टल पर ऐसा कर सकते हैं।"

जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपनी बैंकिंग जानकारी जमा या वेरिफाई नहीं की है उन्हें सलाह दी गई है कि वे ऑफिशियल नीट पोर्टल पर लॉग इन करें और जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें।

एजेंसी ने आगे बताया कि जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक अपने बैंक अकाउंट की जानकारी जमा और कन्फर्म कर दी है, उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

जो लोग समय-सीमा से पहले अपडेट पूरा कर लेंगे, उन्हें रिफंड वितरण के अगले चरण में शामिल किया जाएगा।

प्रक्रिया पूरी करने के लिए, उम्मीदवारों को ऑफिशियल नीट यूजी वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पहले से दी गई बैंक अकाउंट की जानकारी देख सकते हैं और जरूरी सुधार कर सकते हैं और अपडेट की गई जानकारी जमा कर सकते हैं।

एनटीए ने उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी है कि वे सफल सबमिशन के बाद भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सेव कर लें।

एजेंसी ने स्पष्ट किया कि एक बार जब उम्मीदवार सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लेंगे और अपने बैंक अकाउंट की जानकारी जमा कर देंगे तो दी गई जानकारी को ही अंतिम माना जाएगा।

एनटीए ने इस बात पर भी जोर दिया कि समय-सीमा के बाद बैंक की जानकारी में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फाइनल सबमिशन करने से पहले अपने बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड अकाउंट होल्डर का नाम और अन्य सभी जरूरी जानकारी को ध्यान से वेरिफाई कर लें।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम