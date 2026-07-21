नीट विवाद: हैदराबाद पुलिस ने लोक भवन की ओर मार्च कर रहे छात्रों को रोका

हैदराबाद, 21 जुलाई (आईएएनएस)। मंगलवार को कुछ छात्रों ने हैदराबाद में नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए लोक भवन की ओर मार्च करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका।

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केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए, अलग-अलग छात्र संगठनों के सदस्यों ने तेलंगाना के गवर्नर के सरकारी आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की।

पुलिस ने उन्हें खैरताबाद में रोक दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई। जब प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए, तो उन्होंने लोक भवन के सामने विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी।

अपनी मांगों के समर्थन में पोस्टर लिए हुए प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पेपर लीक की वजह से 21 छात्रों की मौत हो गई।

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (एसएफआई) और दूसरे छात्र समूहों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठियों का इस्तेमाल किया, कई प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की और उन्हें घसीटा, साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की।

उन्होंने सवाल उठाया कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का इस्तेमाल क्यों कर रही है, जबकि वही पार्टी नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की निंदा कर रही है।

इस बीच, बड़ी संख्या में छात्र और युवा सोमाजीगुडा के प्रेस क्लब में जमा हुए। वे जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इकट्ठा हुए थे। वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े और नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले 21 छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग कर रहे थे।

हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन में प्रदर्शन किया।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ खड़ी है।

उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "भारत की उम्मीद, राहुल गांधी, भारत के भविष्य के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे सभी युवाओं का हौसला बढ़ा रहे हैं और उन्हें पूरा समर्थन दे रहे हैं। हम आपके साथ हैं, भारत के युवाओं। कांग्रेस का हाथ, युवा के साथ!"

--आईएएनएस

एससीएच