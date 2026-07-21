नीट विरोधी प्रदर्शन में रैपर अरिवु की हिरासत की उदयनिधि स्टालिन ने की आलोचना

चेन्नई, 21 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को रैपर और सामाजिक कार्यकर्ता अरिवरसु कलाइनेसन, जिन्हें 'थेरुक्कुरल अरिवु' के नाम से जाना जाता है, की गिरफ्तारी और कुछ समय के लिए हिरासत में लिए जाने की आलोचना की।

Read More

अरिवु को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। स्टालिन ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी टीवीके सरकार इस विवादित मेडिकल प्रवेश परीक्षा का विरोध करने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है।

अरिवरसु कलाइनेसन ने चेन्नई में तमिलनाडु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से नीट के खिलाफ सख्त रुख अपनाने तथा इसे खत्म करने की कोशिशें तेज करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया।

घटनाक्रम में बाद में नया मोड़ आया, जब कलाइनेसन को फिर से सचिवालय लाया गया और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बुलाया गया।

बैठक के दौरान उन्होंने नीट को लेकर अपनी चिंताएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं। उन्होंने यह भी मांग दोहराई कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर और सख्त राजनीतिक व कानूनी रुख अपनाए। बैठक के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मंत्री आधव अर्जुन उन्हें सचिवालय से बाहर तक छोड़ते हुए दिखाई दिए।

उदयनिधि ने कहा कि कलाईनेसन को मुख्यमंत्री से मिलने से पहले हिरासत में लेने के सरकार के फैसले से विरोधाभासी संदेश गया। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर की गई एक पोस्ट में द्रविड़ मुनेत्र कझगम (डीएमके) नेता ने रैपर को अपना "प्यारा भाई" बताया। उन्होंने कहा कि उनका विरोध उन लाखों छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों की भावनाओं को दर्शाता है, जो लंबे समय से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) का विरोध कर रहे हैं।

उधयनिधि ने कहा कि कलाईनेसन का प्रदर्शन राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को खत्म करने की बढ़ती जन मांग को दिखाता है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा कई वर्षों से तमिलनाडु में राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है। उनका कहना था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले को हिरासत में लेना जरूरी नहीं था और इससे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार को ठेस पहुंची।

विपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के खिलाफ विरोध पूरे देश में तेज हो रहा है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली समेत कई जगहों पर छात्र और युवा संगठन इस परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कलाईनेसन जैसी जानी-मानी आवाज को हिरासत में लेने से तमिलनाडु के युवा परीक्षा के खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शनों में हिस्सा लेने से हतोत्साहित हो सकते हैं। उदयनिधि ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की व्यवस्था में कई गड़बड़ियां हैं और यह अब एक बड़े घोटाले का रूप ले चुकी है।

उन्होंने कहा कि सरकारों को विरोध की आवाज़ दबाने के बजाय प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए और लोगों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को खत्म करने की मांग उठाने वालों की आवाज़ दबाने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी