नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 के लिए पीएम मोदी ने राज्यों को साझा विकास का रोडमैप दिया

नई दिल्‍ली, 11 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की सुबह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष का विषय '2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास' था।

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बैठक में 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। यह पहली बार था जब सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं, भारत की विकास गाथा विश्व को प्रेरित करती रहती है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

सहकारी संघवाद के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर एक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकसित भारत की परिकल्पना प्रत्येक राज्य, जिले, ब्लॉक और गांव का सामूहिक संकल्प होना चाहिए।

पीएम मोदी ने कहा कि देश के युवा इसकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, जिनमें लगभग 70 करोड़ भारतीय 25 वर्ष से कम आयु के हैं। इसे जनसांख्यिकीय लाभांश बताते हुए उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से इसे विकास लाभांश में परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि युवा भविष्य के अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें।

उन्‍होंने हाल ही में कई देशों के साथ हुए भारत के व्यापार समझौतों का जिक्र करते हुए राज्यों को युवाओं और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अवसर सृजित करने और हितधारकों को इन समझौतों से मिलने वाले लाभों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए तैयार करने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने राज्यों से साझेदार देशों से निवेश आकर्षित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करने का भी आग्रह किया।

महिला नेतृत्व वाले विकास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से लखपति दीदियों की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया और नारी शक्ति के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया।

प्रधानमंत्री ने राज्यों से एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहलों पर ध्यान केंद्रित करने और इसके इर्द-गिर्द निर्यात-उन्मुख रणनीतियां विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने रक्षा विनिर्माण को एक उभरते हुए क्षेत्र के रूप में भी पहचाना, जहां भारत अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, और राज्यों को इसके विकास से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए नीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

पीएम मोदी ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और साइबर धोखाधड़ी जैसी उभरती सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए निवारक उपायों, जागरूकता अभियानों और प्रभावी शासन के माध्यम से समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री ने अल-नीनो की स्थिति से उत्पन्न चिंताओं की ओर भी ध्यान दिलाया और राज्यों से जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक और जैविक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की अपील की। ​​उन्होंने उल्लेख किया कि खरीफ के मौजूदा मौसम में किसानों द्वारा 11 लाख टन जैविक खाद की खरीद टिकाऊ कृषि में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर प्रगति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर बल दिया, विशेष रूप से महत्वाकांक्षी जिला मानकों के माध्यम से। उन्‍होंने सुझाव दिया कि इसी तर्ज पर कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए 100 जिलों की पहचान की जानी चाहिए। उन्होंने राज्यों से इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया, ताकि महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण के माध्यम से एक अभूतपूर्व परिवर्तन प्राप्त किया जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने निगरानी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को प्राप्त करने की दिशा में 100 दिन और पांच साल के लक्ष्य निर्धारित किए।

निवेश आकर्षित करने के लिए सुशासन, पारदर्शिता और बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने राज्यों से ब्रांडिंग, व्यापार करने में सुगमता और डेटा सेंटर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए और भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल से लोगों को लैस करने के लिए अधिक प्रयास करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्रियों/उपराज्यपालों/प्रशासकों ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने वैश्विक भू-राजनीतिक संकट से निपटने और ऊर्जा आवश्यकताओं के संबंध में भारत की क्षमता को मजबूत करने तथा विकास की गति को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चाएं रचनात्मक रहीं और राज्यों की आकांक्षाओं, आशाओं, अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और चुनौतियों को प्रतिबिंबित करती हैं। प्रधानमंत्री ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के प्रति आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि सहयोग, नवाचार और विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित भारत बनने की दिशा में अपनी यात्रा को गति दे सकता है।

--आईएएनएस

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