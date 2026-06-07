नीति आयोग की बैठक के लिए 11 जून को दिल्ली आएंगे सीएम विजय, विपक्ष के नेताओं से भी हो सकती है मुलाकात

चेन्नई, 7 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कझगम के अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय 11 जून को नई दिल्ली का दौरा करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में शामिल होंगे। यह पिछले दो सप्ताह में उनका दूसरी बार राष्ट्रीय राजधानी का दौरा होगा।

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हालांकि यह बैठक मुख्य रूप से शासन और विकास से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होगी लेकिन राजनीतिक जानकार मुख्यमंत्री की संभावित राजनीतिक गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि वे विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, खासकर उन दलों से जो बीजेपी विरोधी गठबंधन का हिस्सा हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री विजय इस मंच पर तमिलनाडु से जुड़े कई वित्तीय और विकास संबंधी मुद्दे उठाएंगे। वे केंद्र सरकार से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए अधिक समर्थन की मांग कर सकते हैं, जो राज्य के आगामी बजट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लंबित फंड और वित्तीय आवंटन से जुड़ी चिंताओं को भी उठा सकते हैं। ग्रामीण रोजगार योजनाओं, शिक्षा क्षेत्र की फंडिंग और राज्यों की आर्थिक चुनौतियों जैसे मुद्दे भी बैठक में उठने की संभावना है।

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता और ऊर्जा बाजारों पर उसके असर जैसी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे सरकारों, व्यवसायों और आम लोगों पर महंगाई का दबाव बढ़ा है।

राजनीतिक रूप से भी इस दौरे पर नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री विजय ने इससे पहले 27 मई को दिल्ली का दौरा किया था, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी।

उस समय कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि वे कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रमों में व्यस्त थे जबकि टीवीके ने कहा था कि यह दौरा पूरी तरह आधिकारिक था।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि विजय इस दौरान सीपीआई और सीपीआई(एम) नेताओं से मुलाकात करेंगे या नहीं, जिनकी पार्टियां टीवीके सरकार को बाहर से समर्थन दे रही हैं।

इसी बीच इंडिया गठबंधन की राजनीतिक स्थिति में बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। डीएमके के हालिया बैठक से दूरी बनाने और कांग्रेस से मतभेद जताने के बाद विपक्षी गठबंधन में नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

इन सभी परिस्थितियों के बीच 11 जून का दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री विजय के लिए न केवल तमिलनाडु के मुद्दों को केंद्र के सामने रखने का अवसर होगा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने का भी मौका माना जा रहा है।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम