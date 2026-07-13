'नशामुक्त युवा, विकसित भारत' अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण शुरू

नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। जैसे-जैसे भारत 'विकसित भारत 2047' के विजन की ओर बढ़ रहा है, युवाओं को सामाजिक बदलाव का सूत्रधार बनने के लिए सशक्त बनाना देश की इस यात्रा का मुख्य हिस्सा बना हुआ है। नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई को 'जन आंदोलन' बनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 'मेरा युवा भारत' (माय भारत) के जरिए देशव्यापी 'नशा मुक्त युवा-विकसित भारत' अभियान का अगला चरण शुरू किया है।

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रचनात्मकता, संस्कृति और सामुदायिक नेतृत्व की ताकत के जरिए यह पहल युवाओं को 'नशा मुक्त भारत' के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करना चाहती है, साथ ही 'विकसित भारत 2047' के विजन में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित करती है।

इस सोच को एक व्यवस्थित राष्ट्रीय मंच के जरिए आगे बढ़ाते हुए प्रतियोगिताएं तीन स्तरों पर आयोजित की जाएंगी। जिला स्तर, फिर राज्य स्तर और अंत में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी। इन प्रतियोगिताओं के रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई 2026 से शुरू होंगे, जिसके बाद 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी और हर कैटेगरी में टॉप तीन एंट्रीज चुनी जाएंगी। जिला स्तर के विजेता 30 जुलाई से 6 अगस्त 2026 तक राज्य-स्तरीय सिलेक्शन राउंड में हिस्सा लेंगे। इसके बाद राज्य स्तर के चैंपियंस को 12 और 13 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में होने वाले नेशनल फिनाले के लिए बुलाया जाएगा, जहां देश भर से आए बेहतरीन युवा टैलेंट 'नेशनल यूथ समिट' में राष्ट्रीय मंच पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे।

इस कैंपेन का मुख्य आधार युवाओं की क्रिएटिव अभिव्यक्ति की ताकत है। माय भारत पांच क्रिएटिव कैटेगरी - डांस, म्यूज़िक, रील और शॉर्ट फ़िल्म, नुक्कड़ नाटक और कविता पाठ - मुकाबले में जिला-स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा। संस्कृति, कहानी कहने की कला, संगीत और डिजिटल क्रिएटिविटी का मेल करके ये प्रतियोगिताएं युवाओं को अपने समुदायों को प्रेरित करने, अपने साथियों पर प्रभाव डालने और नशा-मुक्त भारत का संदेश फैलाने का एक अनोखा मंच देती हैं।

इसमें अधिक से अधिक और सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 से 29 साल के युवा इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें अकेले या ग्रुप में एंट्री की जा सकती है। प्रतिभागी अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में जमा कर सकते हैं, ताकि जगह या भाषा की परवाह किए बिना हर युवा की आवाज को इस राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनने का मौका मिले। जिला राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई 2026 से माय भारत पोर्टल पर शुरू होंगे। युवा पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिव एंट्री अपलोड कर सकते हैं। ये सबमिशन प्रतियोगिता का पहला चरण होगा।

माय भारत के जरिए देश भर के युवाओं को इस मौके का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वे अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल सामाजिक बदलाव की ताकत के तौर पर करें, नशा-मुक्त भारत के विजन में योगदान दें और अमृत काल के दौरान विकसित भारत के राष्ट्रीय मिशन के साथ अपनी ऊर्जा और उम्मीदों जोड़ें।

--आईएएनएस

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