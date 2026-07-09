'नशामुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत बड़ी कार्रवाई, पुलवामा पुलिस ने नष्ट किए 150 किलो मादक पदार्थ

पुलवामा, 9 जुलाई (आईएएनएस)। 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत पुलवामा पुलिस ने गुरुवार को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में जब्त किए गए भारी मात्रा में मादक पदार्थों को नष्ट किया। पुलिस ने कहा कि यह कदम राज्य को नशा मुक्त बनाने और मादक पदार्थों की तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाने की दिशा में उठाया गया है।

Read More

पुलवामा पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए नशीले पदार्थों और साइकोट्रॉपिक दवाओं को आईजीसी लस्सीपोरा, पुलवामा स्थित एम/एस कश्मीर हेल्थ केयर सिस्टम के अधिकृत कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में नष्ट किया गया।

यह पूरी प्रक्रिया एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के तहत गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी, पुलवामा की निगरानी में पूरी की गई। पुलिस के अनुसार, सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने और सक्षम न्यायालय के आदेशों का पालन करने के बाद ही यह कार्रवाई की गई। पूरी प्रक्रिया सुरक्षित, पारदर्शी और कानून के तय नियमों के अनुसार संपन्न हुई।

पुलिस ने जिन मादक पदार्थों को नष्ट किया, उनमें 106.375 किलोग्राम गांजा, 44.87 किलोग्राम पोस्ता (पॉपी स्ट्रॉ), 163 ग्राम चरस, 772 ग्राम हेरोइन, कोडीन की 97 बोतलें और 271 साइकोट्रॉपिक गोलियां शामिल थीं। ये सभी पदार्थ जिले में दर्ज विभिन्न एनडीपीएस मामलों के दौरान जब्त किए गए थे।

पुलवामा पुलिस ने कहा कि जब्त किए गए नशीले पदार्थों का समय पर और कानूनी तरीके से निपटान करना बेहद जरूरी है, ताकि उनका दोबारा दुरुपयोग न हो सके। इससे न केवल नशे के नेटवर्क पर प्रभावी रोक लगती है, बल्कि आम लोगों का कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर भरोसा भी मजबूत होता है।

पुलिस ने दोहराया कि मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के कारोबार के खिलाफ उसकी 'जीरो टॉलरेंस' नीति आगे भी जारी रहेगी। साथ ही लोगों से अपील की गई कि यदि उन्हें कहीं भी नशे की तस्करी या मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की विश्वसनीय जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने कहा कि जनता के सहयोग से ही नशा मुक्त समाज का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम