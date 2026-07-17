नशा मुक्त भारत अभियान: ईडी ने बहुराज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क पर छापा मारा

इंदौर, 17 जुलाई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इंदौर उप क्षेत्रीय कार्यालय ने मध्य प्रदेश के इंदौर और मंदसौर में विभिन्न स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान लगभग 70 करोड़ रुपए मूल्य के 70 किलोग्राम एमडीएमए (मेफेड्रोन) ड्रग्स की कथित तस्करी से संबंधित जांच के सिलसिले में चलाया गया।

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ईडी ने इंदौर अपराध शाखा द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि मुख्य आरोपियों में से एक अपने ज्ञात पतों पर लापता हो गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने खुफिया जानकारी के आधार पर व्यापक प्रयास किए और उन्नत विश्लेषणात्मक एवं खोजी तकनीकों का प्रयोग करते हुए हैदराबाद, बीकानेर और इंदौर में कई दिनों तक उसकी गतिविधियों का पता लगाया।

लगातार निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के बाद, आरोपी को इंदौर के एक अज्ञात पते पर सफलतापूर्वक पकड़ा गया, जिससे तलाशी की कार्रवाई शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

तलाशी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं, साथ ही आरोपियों की संपत्ति और वित्तीय मामलों से संबंधित विवरण भी प्राप्त हुए हैं। कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण फोरेंसिक जांच के लिए जब्त किए गए हैं और अपराध की आय की पहचान करने, धन के प्रवाह का पता लगाने और अनुसूचित अपराध से प्राप्त धन की मनी लॉन्ड्रिंग की सीमा का पता लगाने के लिए उनका विस्तृत वित्तीय विश्लेषण किया जाएगा।

तलाशी के दौरान, एक बैंक लॉकर भी आरोपी के एक रिश्तेदार के नाम पर पाया गया। बैंक लॉकर पर तलाशी और जब्ती अभियान अलग से चलाया जा रहा है।

तलाशी के दौरान जुटाए गए सबूतों से वित्तीय नेटवर्क, संपत्तियों और कथित अपराध से जुड़े अन्य व्यक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। ईडी सभी संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और अपराध की आय से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/