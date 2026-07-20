नासिक में पति ने पत्नी और बेटे पर हमला करने के बाद किया आत्महत्या का प्रयास

मुंबई, 19 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के नासिक जिले में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।

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यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और सात वर्षीय बेटे पर बेरहमी से हमला किया और फिर आत्महत्या का प्रयास किया। इस जानलेवा हमले के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि वैवाहिक जीवन को लेकर बार-बार होने वाले झगड़े और कहा-सुनी को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है।

इस जघन्य अपराध की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पत्नी और बेटे को बुरी तरह घायल पाया। पुलिस ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

घायल महिला की पहचान अश्विनी हजारे के रूप में हुई है, और उसके बेटे को पहले पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी और बेटे पर हमला किया था। किरण हजारे के रूप में पहचाने गए इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के सिर के पिछले हिस्से पर हमला किया, जबकि उसने अपने सात वर्षीय बेटे की गर्दन पर भी वार किया।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अश्विन और किरण की शादी 2017 में हुई थी। यह दोनों की दूसरी शादी थी। किरण हजारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते थे और सोलर पैनल लगाने का व्यवसाय भी चलाते थे।

नासिक में एक और दिल दहला देने वाली घटना में जुनून के चलते हत्या का एक भयावह मामला कल सामने आया।

साहिल लवारे नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व प्रेमिका वैष्णवी की चाकू मारकर हत्या कर दी और इस घटना की जानकारी उसके मंगेतर को भी दी।

यह घटना शुक्रवार रात को घटी। लवारे और वैष्णवी नासिक के इंदिरा नगर इलाके में वनसंपदा गार्डन के पास मिले। उनके बीच बहस हुई, जो लगभग 30 मिनट तक चली। गुस्से में आकर उसने महिला पर बार-बार चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

कुछ घंटों बाद, आरोपी का शव घटनास्थल से महज दो किलोमीटर दूर एक पेड़ से लटका हुआ मिला।

वैष्णवी की कथित हत्या के बाद साहिल ने आत्महत्या कर ली।

--आईएएनएस

एमएस/