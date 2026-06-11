नासिक एमएलसी चुनाव में महायुति की राह हुई आसान, गोकुल गीते ने नाम वापस लिया: गिरीश महाजन

नासिक, 11 जून (आईएएनएस)। नासिक एमएलसी चुनाव को लेकर चल रहा राजनीतिक तनाव अब खत्म हो गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने घोषणा की है कि गोकुल गीते अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं, जिसके बाद अब शिवसेना (शिंदे गुट) के नरेंद्र दराडे के लिए रास्ता साफ हो गया।

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गिरीश महाजन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कुल 17 स्थानों पर उम्मीदवार उतारे गए थे, जिनमें से 6 स्थानों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि शेष 11 स्थानों पर चुनाव प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि नासिक क्षेत्र में भी स्थिति अब महायुति के पक्ष में स्पष्ट हो गई है, क्योंकि गोकुल गीते चुनावी दौड़ से हट गए हैं, जिससे नासिक क्षेत्र में चुनावी समीकरण और सरल हो गए हैं। मंत्री के अनुसार, यह कदम राजनीतिक सहमति और आंतरिक बातचीत का परिणाम है, जिससे गठबंधन की स्थिति और मजबूत हुई है।

महाजन ने यह भी दावा किया कि महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र दराडे की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि उन्हें गठबंधन के भीतर मजबूत समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव केवल औपचारिकता रह गया है, क्योंकि अधिकांश महत्वपूर्ण राजनीतिक दल और स्थानीय नेता अब एक ही दिशा में समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने इसे गठबंधन की रणनीतिक सफलता बताया।

इस बीच, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत ने नासिक में कहा कि टीचर्स एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों में महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र दराडे के लिए समर्थन मजबूत हुआ है। साथ ही, उन्होंने उन प्रयासों की भी सराहना की, जिनसे गठबंधन को निर्दलीय समर्थन मिला।

उदय सामंत ने कहा कि यह बदलाव किसी दबाव का परिणाम नहीं है, बल्कि आपसी सहमति और राजनीतिक समझ का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व और स्थानीय नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद कई उम्मीदवारों ने अपना रुख बदलते हुए गठबंधन का समर्थन किया है।

--आईएएनएस

पीआईएम/डीकेपी