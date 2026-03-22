Narendra Modi Record : प्रधानमंत्री मोदी भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्राध्यक्ष बने: लोकेश नारा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सरकार प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने 8,931 दिनों तक (गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक) सेवा की। उनके नेतृत्व ने जनसेवा, ईमानदारी और राष्ट्र प्रथम की भावना को बढ़ावा दिया है। इस उपलब्धि पर आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री लोकेश नारा ने उन्हें बधाई दी है।

लोकेश नारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी की अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति दशकों की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उनका अथक नेतृत्व, दूरदर्शिता और भारत के विकास पर केंद्रित दृष्टिकोण देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहेगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पीएम नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई।

इससे पहले तमिलनाडु भाजपा के नेता के अन्नामलाई ने इस अवसर पर पोस्ट किया, "सरकार के प्रमुख के रूप में 8,931 दिन, लगातार 3 लोकसभा जनादेश (2014, 2019, 2024), प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरा कार्यकाल और मुख्यमंत्री के रूप में 12 से अधिक वर्ष। आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।"

उन्होंने आगे कहा, "साधारण शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने तक, उनकी स्वच्छ राजनीति, भ्रष्टाचार-मुक्त शासन और 'राष्ट्र-प्रथम' शासन पर अडिग फोकस ने सार्वजनिक जीवन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में, भाजपा ने लगातार 3 लोकसभा जीत हासिल कीं और साथ ही 'विकसित भारत' की दिशा में परिवर्तनकारी बदलावों को भी गति दी। 'ग्लोबल साउथ' (वैश्विक दक्षिण) के नेता के रूप में, हमारे देश ने आज अपनी सभ्यतागत बुद्धिमत्ता, प्रवासी भारतीयों की शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों को वैश्विक मंच पर एक बेजोड़ 'सॉफ्ट पावर' (नरम शक्ति) में बदल दिया है। यह पीएम मोदी की 8,931 दिनों की यात्रा सिर्फ एक रिकॉर्ड भर नहीं है। यह महान राष्ट्र की सेवा में स्थिरता, ईमानदारी और अथक समर्पण की एक जीवंत गारंटी है।"

--आईएएनएस