नौकरी चाहने वालों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक फर्जी प्लेसमेंट रैकेट का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन ने नेक्स्ट स्टेप एडवाइजर्स के नाम से चल रहे एक फर्जी प्लेसमेंट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कथित मास्टरमाइंड भी शामिल है। इन लोगों पर आरोप है कि वे नौकरी चाहने वाले बेरोजगारों से रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग फीस के बदले नौकरी दिलाने का वादा करके धोखाधड़ी करते थे।

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पुलिस ने बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रही थी और नौकरी दिलाने के बहाने पैसे लेकर कई नौकरी चाहने वालों को ठग चुकी थी। जांच के दौरान, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज पांच शिकायतें आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों और बैंक खातों से जुड़ी पाई गईं।

धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पेमेंट रिकॉर्ड और बैंक खातों की जानकारी जब्त कर ली गई है। और पीड़ितों की पहचान करने और घोटाले के पूरे दायरे का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

पुलिस के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब दिल्ली के करोलबाग इलाके के बापा नगर के एक निवासी ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 24 जुलाई को उन्हें एक व्यक्ति का व्हाट्सएप मैसेज मिला, जिसने खुद को एक जॉब पोर्टल का एचआर प्रतिनिधि बताया। यह मैसेज उनके द्वारा ऑनलाइन किए गए जॉब एप्लीकेशन के जवाब में आया था।

उन्हें 25 जुलाई को उत्तम नगर के सोम बाजार में जीवन पार्क की बिल्डिंग सी-3 की पहली मंजिल पर स्थित एक ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू के दौरान, उनसे रजिस्ट्रेशन और अकाउंट खोलने के लिए 4,800 रुपए देने को कहा गया। पेमेंट ऑनलाइन किया गया और उन्हें नेक्स्ट स्टेप एडवाइजर्स नाम का एक फॉर्म दिया गया।

शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया गया कि नौकरी शुरू करने के बाद यह रकम वापस कर दी जाएगी। हालांकि, न तो उन्हें नौकरी मिली और न ही पैसे वापस किए गए। बाद में, एजेंसी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क नहीं हो पाया।

शुरुआती जांच के बाद, 1 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान, पुलिस ने मोबाइल नंबरों, पेटीएम और यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए पेमेंट ट्रेल और लाभार्थी बैंक खातों का विस्तृत तकनीकी विश्लेषण किया। इसमें शामिल लोगों का पता लगाने के लिए स्थानीय खुफिया जानकारी भी जुटाई गई। तकनीकी निगरानी और फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर, टीम ने जीवन पार्क, सोम बाजार, डाबरी, उत्तम नगर में स्थित ऑफिस में छापा मारा। छापे के दौरान, अधिकारियों को पता चला कि नेक्स्ट स्टेप एडवाइजर्स नाम से एक फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी चलाई जा रही थी।

लगातार जांच के बाद, इस रैकेट को चलाने में शामिल सभी सात लोगों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को पता चला कि यह एजेंसी किसी भी सक्षम अधिकारी के पास रजिस्टर्ड नहीं थी।

पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने कथित तौर पर अपने काम करने का तरीका बताया। जांचकर्ताओं ने कई आपत्तिजनक चीजें जब्त कीं, जिनमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपराध में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और पीड़ितों से लिए गए पेमेंट का रिकॉर्ड शामिल है।

नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की और जांच करने पर पता चला कि अलग-अलग पीड़ितों द्वारा दर्ज कराई गई पांच अलग-अलग शिकायतें उन्हीं मोबाइल नंबरों और बैंक अकाउंट से जुड़ी थी। जिनका इस्तेमाल आरोपी करते थे, जिससे उनके खिलाफ मामला और मजबूत हो गया।

जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपी अलग-अलग ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर आकर्षक नौकरी की वैकेंसी पोस्ट करते थे और फिर एचआर एग्जीक्यूटिव बनकर व्हाट्सएप मैसेज और फोन कॉल के जरिए बेरोजगार लोगों से संपर्क करते थे।

पीड़ितों को उत्तम नगर ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। पुलिस ने कहा कि यह रैकेट मुख्य रूप से ऑनलाइन नौकरी ढूंढ रहे बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाता था और नौकरी का झूठा वादा करके बड़ी संख्या में नौकरी चाहने वालों के साथ धोखाधड़ी करता था।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रीति मल्होत्रा ​​(34) जो उत्तम नगर की रहने वाली हैं और कथित तौर पर इस रैकेट की मास्टरमाइंड हैं। दिव्या (33), ललिता उर्फ ​​पिंकी (32), नैना (33) और प्रियंका (28), जो कथित तौर पर एचआर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थीं। कपिल कुमार शर्मा (30), राजस्थान के अलवर और ललित कुमार (28) नजफगढ़ के रहने वाले हैं और कथित तौर पर फील्ड स्टाफ के तौर पर काम करते थे।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम