नई दिल्ली: राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधाएं और गेट खुले

नई दिल्ली, 20 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली में रविवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सोमवार को जंतर-मंतर से संसद तक 'चलो संसद' मार्च निकलने को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। सीजेपी के संसद मार्च का असर दिल्ली मेट्रो पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली मेट्रो की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी गई है।

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दिल्ली मेट्रो की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी साझा की गई है कि राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधाएं और गेट अब खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो ने 'एक्स' पोस्ट में जानकारी दी थी कि सुरक्षा कारणों से, जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।

मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जंतर-मंतर की ओर मार्च करते हुए सैकड़ों छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की गई है। जंतर-मंतर की ओर बढ़ते हुए, बड़ी संख्या में पुरुष और महिला छात्रों सहित प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान इलाके में भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वॉटर कैनन भी तैनात किए गए हैं।

जंतर-मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आएशा) के तीन पदाधिकारियों की भूख हड़ताल खत्म कर दी गई। अभिनेत्री शबाना आजमी, राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा और अभिनेता प्रकाश राज के पानी पिलाने के बाद उनका अनशन तुड़वाया।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा, "हमारी तरफ से कोई भी गलत काम नहीं करेगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि यह विरोध प्रदर्शन और मार्च शांतिपूर्ण रहे। हम यहां एक महीने से बैठे हैं। सोनम वांगचुक ने इस विरोध प्रदर्शन के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है। हम इस विरोध प्रदर्शन को बदनाम नहीं होने दे सकते।"

--आईएएनएस

एसडी/पीएम