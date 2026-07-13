नई दिल्ली : पुलिस ने 67 खोए और चोरी हुए मोबाइल किए बरामद, 44 फोन मालिकों को लौटाए

नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। नई दिल्ली जिला पुलिस ने खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 67 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनमें से 44 मोबाइल फोन आवश्यक सत्यापन के बाद उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए हैं, जबकि शेष 23 मोबाइल फोन मालिकाना हक की पुष्टि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लौटाए जाएंगे।

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पुलिस के अनुसार, यह अभियान 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच नई दिल्ली जिले के सभी थाना क्षेत्रों और स्पेशल यूनिट्स की 'मोबाइल क्रैक टीमों' ने चलाया। अभियान के दौरान तकनीकी निगरानी, फील्ड इंटेलिजेंस, डिजिटल विश्लेषण और विस्तृत सत्यापन की मदद से खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाया गया।

पुलिस का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को त्वरित राहत प्रदान करना और पुलिस के प्रति जनता का विश्वास मजबूत करना है। अभियान के तहत सबसे अधिक 16 मोबाइल फोन बाराखंभा रोड थाना क्षेत्र से बरामद किए गए। इसके अलावा, नॉर्थ एवेन्यू से 12, कर्तव्य पथ से 11, मंदिर मार्ग से 9, तुगलक रोड से 5, चाणक्यपुरी और साउथ एवेन्यू से 4-4, कनॉट प्लेस से 3, तिलक मार्ग से 2 तथा स्पेशल स्टाफ द्वारा एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। इस प्रकार कुल 67 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किए।

बरामद मोबाइल फोन में से 44 उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें नॉर्थ एवेन्यू थाना क्षेत्र के 8, बाराखंभा रोड के 13, कर्तव्य पथ के 5, मंदिर मार्ग के 5, तुगलक रोड के 4, साउथ एवेन्यू के 4, कनॉट प्लेस के 3 और तिलक मार्ग के 2 मोबाइल फोन शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि बाकी मोबाइल फोन के मालिकों का सत्यापन और कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, जिसके बाद उन्हें भी जल्द सौंप दिया जाएगा।

पुलिस का मानना है कि इस तरह की पहल न केवल नागरिकों को उनकी मूल्यवान संपत्ति वापस दिलाने में मदद करती है, बल्कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस के प्रति आम लोगों का भरोसा बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम