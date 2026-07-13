नई दिल्ली : लगातार तलाशी अभियान के बाद कनॉट प्लेस पुलिस ने फरार अपराधी को दबोचा

नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। नई दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस थाना पुलिस ने लगातार निगरानी, तकनीकी विश्लेषण और व्यापक तलाशी अभियान के बाद लंबे समय से फरार चल रहे एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार, आरोपी चोरी, डकैती और अन्य आपराधिक मामलों में वांछित था और लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहा था।

Read More

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान शिव कुमार चौधरी (31) के रूप में हुई है। वह बिहार के मधुबनी जिले के लढ़ानिया थाना क्षेत्र स्थित पथराई पुरानी बाजार गांव का निवासी है। उसे 11 जुलाई को कनॉट प्लेस क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन थाना क्षेत्र में दर्ज चोरी के एक मामले में आरोपी को अदालत ने 25 अप्रैल 2025 को घोषित अपराधी करार दिया था। यह मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 379/411 और रेलवे अधिनियम की धारा 147/179 के तहत दर्ज किया गया था।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की तलाश के लिए कई दिनों तक दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न इलाकों में लगातार छापेमारी की गई। इस दौरान तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। सटीक सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ कुल चार आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2017 में कमला मार्केट थाना क्षेत्र में मारपीट, गलत तरीके से रोकने और धमकी देने का मामला, वर्ष 2019 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला, वर्ष 2023 में चोरी और रेलवे अधिनियम से संबंधित मामला और वर्ष 2023 में डकैती (आईपीसी धारा 392) का मामला शामिल है।

यह अभियान कनॉट प्लेस थाना प्रभारी (एसएचओ) के नेतृत्व और एसीपी कनॉट प्लेस की समग्र निगरानी में चलाया गया। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल रामपाल समोता और हेड कांस्टेबल नौरंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नई दिल्ली जिला पुलिस ने कहा कि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम