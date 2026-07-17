नई दिल्ली : घर खरीदारों से कथित धोखाधड़ी मामला, सीबीआई ने बिल्डर कंपनी और निदेशक के खिलाफ 17वीं चार्जशीट दाखिल की

नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) देशभर में घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की जांच में जुटी है। इसी क्रम में जांच एजेंसी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु स्थित हाउसिंग प्रोजेक्ट से संबंधित बिल्डर कंपनी मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक के खिलाफ 17वीं चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह चार्जशीट बेंगलुरु की विशेष एसीजेएम (सीबीआई मामले) अदालत में पेश की गई है।

Read More

सीबीआई के अनुसार, जांच में सामने आया है कि आरोपी बिल्डर कंपनी और उसके निदेशक ने आपराधिक साजिश के तहत बड़ी संख्या में घर खरीदारों और निवेशकों को आकर्षक वादों, झूठे आश्वासनों और भ्रामक दावों के जरिए निवेश के लिए प्रेरित किया।

एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने परियोजना को लेकर ऐसी जानकारियां दीं, जिनसे खरीदारों को गुमराह किया गया और उनसे बड़ी रकम हासिल की गई। इससे कंपनी को आर्थिक लाभ हुआ, जबकि निवेशकों और घर खरीदारों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।

जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय करते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी का कहना है कि मामले में उपलब्ध दस्तावेज और अन्य साक्ष्य आरोपों को समर्थन देते हैं।

सीबीआई ने बताया कि यह कार्रवाई घर खरीदारों से जुड़े बड़े पैमाने पर कथित धोखाधड़ी और परियोजनाओं के लिए जुटाई गई धनराशि के कथित दुरुपयोग की जांच का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर दर्ज मामलों के तहत एजेंसी फिलहाल देशभर में विभिन्न बिल्डर कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ 32 अन्य मामलों की जांच भी कर रही है।

इससे पहले सीबीआई रुद्र बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन्स, ड्रीम प्रोकॉन, जेपी इंफ्राटेक, एवीजे डेवलपर्स, सीएचडी डेवलपर्स, सीक्वल बिल्डकॉन, लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स, मंजू जे होम्स इंडिया, शुभकामना बिल्डटेक, नाइनक्स डेवलपर्स, डिसेंट बिल्डवेल, रुद्र बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स, इथाका एस्टेट, एलजीसीएल अर्बन होम्स (इंडिया) एलएलपी और साहा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड सहित कई कंपनियों, उनके निदेशकों तथा कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ कुल 16 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

सीबीआई ने दोहराया कि आर्थिक अपराधों, भ्रष्टाचार और आम नागरिकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। एजेंसी का कहना है कि विशेष रूप से घर खरीदारों के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में निष्पक्ष और प्रभावी जांच जारी रहेगी, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और ऐसे मामलों में कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम