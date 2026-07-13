नई दिल्ली : 72 घंटे में धोखाधड़ी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार, चारों लैपटॉप बरामद

नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। नई दिल्ली जिला पुलिस की नॉर्थ एवेन्यू थाना पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर लैपटॉप धोखाधड़ी के एक मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए चारों लैपटॉप, वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं।

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पुलिस के अनुसार, 8 जुलाई 2026 को आरएमएल अस्पताल के पास काली बाड़ी मार्ग पर धोखाधड़ी की सूचना पीसीआर कॉल के माध्यम से मिली थी। शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार ने बताया कि वह ग्रेटर नोएडा स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की ओर से चार लैपटॉप की डिलीवरी करने पहुंचे थे। इसी दौरान दो अज्ञात लोगों ने खुद को ग्राहक बताते हुए बिना भुगतान किए लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिए और स्कूटी से फरार हो गए। आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए स्कूटी का पंजीकरण नंबर भी ढक रखा था।

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले व्हाट्सएप के जरिए फर्जी ऑर्डर दिया और सुनसान स्थान पर डिलीवरी बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर विशेष जांच टीम गठित की गई।

एसएचओ नॉर्थ एवेन्यू के नेतृत्व और एसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट की निगरानी में गठित टीम ने तकनीकी निगरानी और फील्ड जांच के साथ करीब सौ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया। लगातार जांच के बाद पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी और दोनों आरोपियों की पहचान कर ली। शिकायतकर्ता ने भी सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की पुष्टि की।

पुलिस ने 11 जुलाई को छापेमारी कर अमित भाटिया (46), निवासी कृष्णा नगर और अनिल कुमार (45), निवासी गीता कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से चोरी किए गए सभी चार लैपटॉप, स्कूटी, मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड बरामद कर लिया गया।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी एक संगठित धोखाधड़ी गिरोह के सदस्य हैं, जो व्हाट्सएप के जरिए फर्जी ऑर्डर देकर महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान की डिलीवरी करवाते थे। इसके बाद सुनसान स्थान पर बिना भुगतान किए सामान लेकर फरार हो जाते थे।

नई दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करने और इसी तरह की अन्य वारदातों में उनकी संलिप्तता की जांच कर रही है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम