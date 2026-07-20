नागालैंड: मोकोकचुंग में सरकारी एक हाई स्कूल की इमारत भूस्खलन से बुरी तरह क्षतिग्रस्त

मोकोकचुंग, 20 जुलाई (आईएएनएस)। गर्मी की छुट्टियों के बाद 27 जुलाई से कक्षाएं फिर से शुरू होने वाली थीं, लेकिन लगातार बारिश के बाद भूस्खलन से स्कूल की इमारत का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते लिरमेन गांव के नोकलांगसांगबा सरकारी हाई स्कूल के 40 छात्रों के भविष्य पर अनिश्चितता छा गई है।

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शिक्षक इमलिमेरेन ने बताया कि रविवार को सुबह लगभग 11:30 बजे भूस्खलन शुरू हुआ। इसकी सूचना एक गैर-शिक्षण कर्मचारी ने दी, जिसने चर्च की प्रार्थना समाप्त होने से पहले जमीन को धंसते हुए देखा था। सोमवार सुबह तक, प्रभावित हिस्सा लगभग दो से तीन फीट तक धंस चुका था, और स्थिति और भी खराब हो गई थी।

उनके अनुसार, स्कूल की इमारत का लगभग 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रभावित ढांचे में छह से सात कक्षाएं, रसोई, कार्यालय और स्टाफ रूम शामिल हैं। जमीन धंसने के कारण दीवारों और फर्शों में दरारें आ गई हैं, जबकि गलियारे और नींव के कुछ हिस्से ढह गए हैं।

इस विद्यालय की स्थापना 1978 में एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय के रूप में हुई थी और इसे 2016 में सरकारी उच्च विद्यालय में उन्नत किया गया था। इस विद्यालय में वर्तमान में 40 छात्र, 13 शिक्षण कर्मचारी और पांच गैर-शिक्षण कर्मचारी हैं। संस्थान फिलहाल ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बंद है और शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार 27 जुलाई को पुनः खुलने वाला है।

इमलिमेरेन ने बताया कि विद्यालय एक पहाड़ी पर स्थित है जिसके ऊपर ऊंची ढलानें हैं। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से भूमि में धीरे-धीरे धंसने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो क्षेत्र की अस्थिरता को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि 2023 में भूस्खलन से विद्यालय का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद चार से पांच कक्षाओं का पुनर्निर्माण किया गया था। हालांकि, नई इमारत को मौजूदा इमारत से जोड़ दिया गया था।

उन्होंने कहा कि वर्तमान घटना ने प्रभावित हिस्से को असुरक्षित बना दिया है, और बताया कि जमीन लगातार धंस रही है और क्षतिग्रस्त क्षेत्र पर खड़ा होना खतरनाक है।

विद्यालय प्रबंधन समिति ने फोन कॉल और व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से मांगकोलेम्बा के उप-मंडल शिक्षा अधिकारी (एसडीईओ) और अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) को सूचित कर दिया है। हालांकि, विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के कारण सड़क संपर्क बाधित होने और आवागमन में कठिनाई के चलते अधिकारी अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं।

विद्यालय प्रशासन क्षति की सीमा और विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक उपायों का निर्धारण करने हेतु संबंधित विभागों से आधिकारिक आकलन और हस्तक्षेप की प्रतीक्षा कर रहा है।

यह घटना पिछले कई दिनों से लगातार भारी वर्षा के बाद नागालैंड भर में व्यापक मानसून संबंधी भूस्खलन और भूमि धंसने की घटनाओं के बीच घटी है।

--आईएएनएस

एमएस/