नागालैंड में भारी बारिश के कारण असम में विनाशकारी बाढ़ आई: हिमंता बिस्वा सरमा

गुवाहाटी, 24 जुलाई (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि कई जिलों में आई अभूतपूर्व बाढ़ न केवल ऊपरी असम में हुई असाधारण रूप से भारी बारिश के कारण थी, बल्कि इसका एक कारण पड़ोसी नागालैंड के मोन, मोकोकचुंग और वोखा जिलों में हुई भारी वर्षा थी।

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यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में मौसमी औसत से कहीं अधिक असाधारण वर्षा हुई, जिससे उन क्षेत्रों में हाल के वर्षों में सबसे भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई जो पारंपरिक रूप से बड़े पैमाने पर बाढ़ की चपेट में नहीं आते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चाराइदेव और शिवसागर में विनाशकारी बाढ़ असम के इन दोनों जिलों के साथ-साथ पड़ोसी नागालैंड के मोन, मोकोकचुंग और वोखा जिलों में हुई असाधारण रूप से भारी बारिश के कारण आई।

उन्होंने आगे कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य से 435 से 490 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जिसके कारण नागालैंड की पहाड़ियों से असम की ओर बहने वाली नदियां, नाले और जल निकासी मार्ग उफान पर आ गए।

मुख्यमंत्री सरमा के अनुसार, ऊपरी असम की भौगोलिक स्थिति के कारण चराइदेव और शिवसागर जैसे जिले भारी वर्षा के दौरान पड़ोसी पहाड़ी राज्य से अचानक आने वाले जल प्रवाह के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।

उन्होंने कहा कि स्थिति अत्यंत गंभीर है। चराइदेव और शिवसागर के बड़े हिस्से जलमग्न हैं, और क्षतिग्रस्त संपर्क के कारण लगभग 20 से 25 प्रतिशत प्रभावित क्षेत्र अभी भी प्रशासन के लिए दुर्गम हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों जिलों में अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 21 शिवसागर में और 10 चराइदेव में मारे गए हैं, जबकि सात लोग अभी भी लापता हैं।

दोनों जिलों में बाढ़ से लगभग सात लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है, और राहत कार्यों की निगरानी के लिए दो राज्य मंत्री प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं।

सेना, भारतीय वायु सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और जिला प्रशासन की टीमें फंसे हुए निवासियों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने में लगी हुई हैं।

--आईएएनएस

एमएस/