नोएडा से जंतर-मंतर जा रहे नेताओं को नहीं रोक सकी पुलिस, चौकी प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित

नोएडा, 24 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के जंतर-मंतर की ओर जा रहे नेताओं को नहीं रोक पाने पर गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए फेस-3 थाना क्षेत्र में तैनात गढ़ी चौखंडी चौकी प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था में चूक किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानकारी के अनुसार, दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए नोएडा-दिल्ली सीमा और विभिन्न मार्गों पर पुलिस की विशेष निगरानी एवं चेकिंग व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बावजूद, कुछ नेता नोएडा से दिल्ली की ओर निकल गए और उन्हें समय रहते रोकने में फेस-3 पुलिस विफल रही।
इस घटना को सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही माना गया। मामले की प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस अधिकारियों ने पाया कि संबंधित पुलिसकर्मियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अपेक्षित सतर्कता के साथ नहीं किया। इसके चलते गढ़ी चौखंडी चौकी प्रभारी सहित कुल तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबित कर्मचारियों में थाना स्तर पर तैनात कर्मियों के साथ-साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) का एक पुलिसकर्मी भी शामिल बताया गया है।
कमिश्नरेट पुलिस का कहना है कि संवेदनशील परिस्थितियों में ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऐसे मामलों में जवाबदेही तय करना आवश्यक है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसी उद्देश्य से संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई है।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रत्येक पुलिसकर्मी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि किसी स्तर पर ड्यूटी में लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करना होगा। संवेदनशील आयोजनों, धरना-प्रदर्शनों और वीआईपी मूवमेंट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
पुलिस विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि पूरे घटनाक्रम की विस्तृत विभागीय जांच जारी है। यदि जांच के दौरान अन्य किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका या लापरवाही सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
--आईएएनएस
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