नोएडा में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, एक युवक की मौत, दो की हालत गंभीर

नोएडा, 20 जुलाई (आईएएनएस)। गौतमबुद्ध नगर में सोमवार को हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सेक्टर-96 स्थित अंडरपास में हुआ, जहां तीन युवकों को ले जा रही हीरो स्प्लेंडर बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।

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पुलिस के अनुसार, दुर्घटना 20 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 12:45 बजे हुई। हादसे के समय बाइक पर तीन युवक सवार थे, जिनकी पहचान चंदन, गुलशन और नासिर के रूप में हुई है। तीनों सलारपुर, गली नंबर-10, रवि चौक के रहने वाले बताए गए हैं। बाइक पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाइक अंडरपास से तेज रफ्तार में गुजर रही थी। इसी दौरान चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और बाइक डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और आपातकालीन टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत एंबुलेंस से जिला अस्पताल, सेक्टर-39 ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद गुलशन को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल चंदन और नासिर को बेहतर इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली रेफर किया गया है।

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में इसे सड़क दुर्घटना माना जा रहा है। हालांकि, हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।

जांच में यह भी देखा जा रहा है कि बाइक पर नंबर प्लेट क्यों नहीं थी और दुर्घटना के समय वाहन की गति कितनी थी। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, मामले में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

--आईएएनएस

पीकेटी/वीसी