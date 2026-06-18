नोएडा में चोरी की बाइक के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

नोएडा, 18 जून (आईएएनएस)। नोएडा के सेक्टर-20 थाने की पुलिस ने चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल और एक अवैध चाकू बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 17 जून को सेक्टर-20 थाने की पुलिस ने स्थानीय खुफिया सूचना और गोपनीय सूचना के आधार पर सेक्टर-28 क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस टीम ने तीन संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ और तलाशी के दौरान उनके कब्जे से ग्राम अट्टा क्षेत्र से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल बरामद हुई।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अरबाज पुत्र इमरान, निवासी ग्राम छलैरा थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर, उम्र 18 वर्ष; मयंक पुत्र दिगंबर सिंह, निवासी बरौला थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर, उम्र 18 वर्ष; तथा मनीष पुत्र मदनलाल अनुरागी, निवासी सदरपुर सेक्टर-45, गौतमबुद्धनगर, उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई है।

पुलिस जांच के दौरान आरोपी मनीष के कब्जे से एक अवैध चाकू भी बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चोरी और अवैध शस्त्र रखने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनका किसी अन्य चोरी या आपराधिक घटना से भी संबंध है या नहीं। पुलिस ने बताया कि बरामद मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, वहीं तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी