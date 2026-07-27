नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए दिल्ली से मुंबई तक 29 शहरों में कैंपस प्लेसमेंट

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) ने कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम की घोषणा की है। इस बार कैंपस प्लेसमेंट का दायरा और भी बड़ा है। देश के 29 शहरों में कैंपस इंटरव्यू आयोजित होंगे, जहां 78 बड़ी कंपनियां करीब 5339 पदों पर भर्ती करेंगी। सबसे अधिक आकर्षण दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों का रहेगा। यह प्लेसमेंट मई 2026 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नव-योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए है।
मई 2026 की सीए अंतिम परीक्षा में 7931 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिनमें से 6399 ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए पंजीकरण कराया है। आईसीएआई का कहना है कि यह कार्यक्रम नव-योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों को वित्त, कराधान, लेखा-परीक्षा, परामर्श, जोखिम प्रबंधन, बैंकिंग, विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में करियर शुरू करने का अवसर देगा।
संस्थान के मुताबिक पहला कैंपस प्लेसमेंट दिल्ली 3 से 7 अगस्त तक होगा। इसके बाद 4 से 8 अगस्त मुंबई और पुणे, 5 से 10 अगस्त कोलकाता व 10 से 14 अगस्त तक अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में आयोजित होने वाला है। इसके बाद 11 से 17 अगस्त तक हैदराबाद और जयपुर, 21 व 22 सितंबर नोएडा और ठाणे, 23 व 24 सितंबर के भुवनेश्वर, कोयंबटूर, एर्नाकुलम, विशाखापत्तनम और इंदौर में कैंपस प्लेसमेंट होगा। अंत में 25 सितंबर को भोपाल, चंडीगढ़, दुर्गापुर, गुवाहाटी, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, रतलाम और वडोदरा में यह अभियान चलाया जाएगा।
इस अभियान के जरिए दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे प्रमुख कॉरपोरेट केंद्रों से लेकर रांची, रायपुर, राजकोट, रतलाम और वडोदरा जैसे उभरते शहरों तक कंपनियां नए चार्टर्ड अकाउंटेंटों की तलाश करेंगी। आईसीएआई के अध्यक्ष सीए प्रसन्न कुमार डी का कहना है कि संस्थान ने प्लेसमेंट प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित भर्ती प्रणाली, नियोक्ता संपर्क अभियान, अभ्यर्थी अभिमुखीकरण, मनोवैज्ञानिक एवं योग्यता परीक्षण, करियर परामर्श तथा उद्योग आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए हैं।
इससे कंपनियों को योग्य पेशेवर मिलेंगे और नव-योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों को बेहतर करियर विकल्प प्राप्त होंगे। आईसीएआई के अनुसार, अप्रैल-मई 2026 में आयोजित 63वें कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम में 2570 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। उस दौरान सबसे बड़ा घरेलू पैकेज 27.50 लाख रुपए प्रतिवर्ष रहा, जबकि औसत वार्षिक सीटीसी 13 लाख रुपए दर्ज की गई थी। ऐसे में इस बार भी हजारों नव-योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों को देश की प्रमुख कंपनियों में आकर्षक अवसर मिलने की उम्मीद है।