Bihar Police Initiative : बिहार में 106 चोरी हुए मोबाइल फोन असली मालिकों को लौटाए गए

पटना: मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपने 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत सोमवार को एसएसपी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में 106 चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटा दिए।

बरामद किए गए उपकरणों की कुल कीमत लगभग 34 लाख रुपए है, जिनमें कई महंगे स्मार्टफोन भी शामिल हैं।

यह सफलता 2 फरवरी, 2026 को गठित सांख्यिकीय उपकरण पुनर्प्राप्ति इकाई (एसडीआरयू) नामक विशेष इकाई के प्रयासों से संभव हुई।

एडवांस ट्रैकिंग, निगरानी और डेटा विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करते हुए एसडीआरयू ने कम समय में सैकड़ों फोन बरामद किए हैं।

बरामदगी के अलावा, इस अभियान ने पुलिस पर जनता का भरोसा बढ़ाया है, मोबाइल चोरी के नेटवर्क और अवैध पुनर्विक्रय श्रृंखलाओं को बाधित किया है।

इसने छीन-झपट के मामलों को सुलझाने में पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को भी प्रदर्शित किया है।

ऑपरेशन मुस्कान के तहत, मुजफ्फरपुर पुलिस ने 2026 में अब तक 337 खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं और उन्हें उनके असली मालिकों को लौटा दिया है।

इस पहल का उद्देश्य खोई हुई संपत्ति की सुरक्षित बरामदगी और वापसी सुनिश्चित करके जनता का भरोसा जीतना है।

जिला पुलिस ने नागरिकों को स्पष्ट निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें उनसे आग्रह किया गया है कि यदि उनके फोन या लैपटॉप खो जाएं या चोरी हो जाएं तो घबराएं नहीं।

अधिकारियों ने लोगों से बिचौलियों या एजेंटों से संपर्क न करने का भी आग्रह किया। आधिकारिक पुलिस क्यूआर कोड को स्कैन करके शिकायत दर्ज करें।

घर बैठे ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से अपने डिवाइस का विवरण जमा करें।

तत्काल सहायता के लिए, पुलिस नियंत्रण कक्ष से व्हाट्सएप पर 9431896700 पर संपर्क करें।

कुल मिलाकर, यह अभियान अपने नाम को सार्थक करता है—लोगों के चेहरों पर सच्ची मुस्कान लाता है और साथ ही आपराधिक गिरोहों को कड़ा संदेश देता है।

ऑपरेशन मुस्कान शहरी क्षेत्रों में सक्रिय आपराधिक गिरोहों को खत्म करने के लिए बिहार पुलिस द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों में से एक है।

ये गिरोह अक्सर मोटरसाइकिलों पर सवार होकर अपराध करते हैं और कमजोर व्यक्तियों, विशेषकर छात्रों और बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं।

वे सुनसान और भीड़भाड़ वाली दोनों जगहों पर हमला करते हैं, और अचानक हमला करके पीड़ितों पर तेजी से आक्रमण करते हैं और मदद पहुंचने से पहले ही भाग जाते हैं।

--आईएएनएस