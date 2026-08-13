मुंबई की कनेक्टिविटी को मिलेगा मोबिलिटी बूस्टर: महाराष्ट्र सीएम

मुंबई, 13 अगस्त (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने मेट्रो नेटवर्क की तर्ज पर डिजाइन की गई उपनगरीय लोकल ट्रेनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों का उत्पादन करने वाले कारखाने अब स्वचालित, वातानुकूलित, स्वच्छ और मेट्रो जैसी लोकल ट्रेनों का निर्माण करेंगे।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आज का दिन मुंबई महानगर क्षेत्र के परिवहन नेटवर्क के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और विश्वास व्यक्त किया कि नव-उद्घाटित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शहर की परिवहन व्यवस्था के लिए 'मोबिलिटी बूस्टर' का काम करेंगी।
ये घोषणाएं एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान की गईं, जिसमें मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) की दो प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का ई-उद्घाटन, ठाणे-बोरीवली जुड़वां सुरंग परियोजना के ठाणे हिस्से में 'अर्जुन' टनल बोरिंग मशीन का शुभारंभ और बीकेसी के जी-ब्लॉक को पूर्वी एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले फ्लाईओवर का पूर्व मुख्यमंत्री बैरिस्टर बाबासाहेब अनंतराव भोसले के नाम पर आधिकारिक नामकरण समारोह शामिल था।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नागरिक वर्तमान में स्वच्छ, आधुनिक, वातानुकूलित मेट्रो यात्राओं और थकाऊ उपनगरीय लोकल ट्रेनों के बीच एक बड़ा अंतर महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि यह अंतर जल्द ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2027 तक कुल 238 मेट्रो-ग्रेड उपनगरीय ट्रेनें शुरू की जाएंगी और मार्च 2030 तक पूरा उपनगरीय नेटवर्क मेट्रो-शैली की ट्रेनों में परिवर्तित हो जाएगा।
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के आसपास यातायात जाम की समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए, 2017-18 में छह कनेक्टिंग सड़कों के निर्माण की योजना शुरू की गई थी, जिसे बाद में आठ मार्गों तक विस्तारित किया गया। आज अंतिम कनेक्टिंग लिंक के उद्घाटन के साथ, पूर्वी और पश्चिमी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को एक बड़ा बढ़ावा मिला है। भारत नगर रोड (विश्वविद्यालय परिसर) से वाकोला जंक्शन तक का नया एलिवेटेड मार्ग सुगम यात्रा सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने कहा कि ऑफ-रैंप के पास संभावित यातायात जाम को दूर करने के लिए, स्थल की आवश्यकताओं के आधार पर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अंडरपास सहित लक्षित उपाय लागू किए जाएंगे। नव-उद्घाटित चेंबूर मेट्रो स्टेशन मुंबईवासियों के लिए महत्वपूर्ण परिवहन एकीकरण प्रदान करने के लिए तैयार है।
प्रवेश नेटवर्क के तीव्र विस्तार पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि अकेले इस वर्ष 60 से 70 किलोमीटर नई मेट्रो लाइनें परिचालन में आ जाएंगी। जहां उपनगरीय ट्रेनें वर्तमान में प्रतिदिन 90 लाख यात्रियों को परिवहन करती हैं, वहीं विस्तारित मेट्रो नेटवर्क अतिरिक्त 70 लाख यात्रियों को सेवा देने की क्षमता विकसित कर रहा है।
--आईएएनएस
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