बांद्रा में बिना अनुमति उड़ाए गए 250 ड्रोन, दो लोग गिरफ्तार, लाखों का उपकरण जब्त

मुंबई: मुंबई के हाई-प्रोफाइल बांद्रा पश्चिम इलाके में बड़े पैमाने पर बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मुंबई पुलिस आयुक्त द्वारा जारी निषेधाज्ञा और सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी करते हुए एक मैदान में करीब 250 से अधिक ड्रोन उड़ाकर वीडियो शूटिंग की जा रही थी। सूचना मिलते ही बांद्रा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और बड़ी संख्या में ड्रोन समेत अन्य उपकरण जब्त कर लिए है।

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पुलिस के अनुसार, उन्हें सूचना मिली थी कि बांद्रा पश्चिम स्थित विंग्स स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ाकर वीडियो शूटिंग की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। वहां पहुंचने पर अधिकारियों ने आसमान में सैकड़ों ड्रोन उड़ते हुए देखे। इसके बाद पुलिस ने तत्काल ड्रोन संचालन रुकवाया और मौके पर मौजूद व्यक्ति को हिरासत में ले लिया।

पूछताछ में उसकी पहचान 45 वर्षीय गोपाल नारायण सिंह के रूप में हुई, जो दक्षिण दिल्ली के संगम विहार का निवासी है। गोपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि वह बोल्डसन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर के पद पर कार्यरत है और कंपनी के विज्ञापन के लिए ड्रोन आधारित शूटिंग कराई जा रही थी।

पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान गोपाल सिंह से ड्रोन संचालन की अनुमति, आवश्यक लाइसेंस तथा मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय से प्राप्त मंजूरी से संबंधित दस्तावेज मांगे गए। हालांकि वह कोई वैध अनुमति पत्र या अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच के दौरान कंपनी के एक अन्य पदाधिकारी सुनील गुप्ता का नाम भी सामने आया, जो विभिन्न विभागों से अनुमति लेने की प्रक्रिया देखता था। आरोप है कि आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना ही ड्रोन शो और शूटिंग शुरू कर दी गई थी।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में हाई-टेक ड्रोन, कंट्रोल सिस्टम, ऑपरेटिंग किट और एक लैपटॉप जब्त किया है। पुलिस के अनुसार, जब्त किए गए प्रत्येक ड्रोन की कीमत लगभग 80 हजार रुपए है। ये आधुनिक कैमरा युक्त एडवांस ड्रोन हैं, जिनका उपयोग वीडियो रिकॉर्डिंग और एरियल शूटिंग के लिए किया जाता है।

पुलिस का कहना है कि मुंबई के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से बिना पूर्व अनुमति ड्रोन उड़ाने पर सख्त प्रतिबंध है। ऐसे में बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ाना न केवल सरकारी आदेशों का उल्लंघन है, बल्कि जन सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। बांद्रा पुलिस ने गोपाल नारायण सिंह और सुनील गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि दोनों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी