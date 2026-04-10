Mumbai Airport Fire : मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर लगी आग पर काबू पाया गया

मुंबई: मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर आग लगने की खबर सामने आई है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर आग लगने की एक छोटी सी घटना सामने आई। शाम करीब 6:10 बजे टर्मिनल-1 पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई।

हवाई अड्डा अधिकारियों की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों ने तेजी से कार्रवाई की और कुछ ही मिनटों में स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। उनकी त्वरित कार्रवाई से जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे या यात्री सुविधाओं को कोई नुकसान की खबर नहीं है।

सीएसएमआईए के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि इस घटना के बावजूद, हवाई अड्डे का संचालन पूरी तरह से अप्रभावित रहा। उड़ानें निर्धारित समय के अनुसार चलती रहीं, और यात्रियों की आवाजाही में कोई बाधा नहीं आई। आग पर तेजी से काबू पाना हवाई अड्डे की वजह आपातकालीन तैयारियों की दक्षता और सुरक्षा कर्मियों तथा तकनीकी टीमों के बीच समन्वय है।

टर्मिनल-1, जो घरेलू यातायात का एक बड़ा हिस्सा संभालता है, स्थिति सामान्य होते ही तुरंत अपना सामान्य कामकाज फिर से शुरू कर दिया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा ऑडिट और तकनीकी निरीक्षण किए जाएंगे। टर्मिनल पर बिजली के सिस्टम की पूरी तरह से जांच की जा रही है ताकि किसी भी संभावित जोखिम की पहचान करके उसे ठीक किया जा सके।

हवाई अड्डा प्रबंधन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी पैमाने की आपात स्थिति से निपटने के लिए मजबूत तंत्र मौजूद हैं। घटना के समय टर्मिनल पर मौजूद यात्रियों को की गई तत्काल कार्रवाई से राहत मिली, और बिना किसी देरी के स्थिति सामान्य हो गई।

--आईएएनएस